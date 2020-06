"Brooklyn 9-9" - twórcy usunęli 4 odcinki 8. sezonu po śmierci George'a Floyda

"Brooklyn 9-9" to jeden z najpopularniejszych i najlepszych sit-comów tej dekady. Przygody policjantów z posterunku 9-9 na Brooklynie doczekały się już 7 sezonów, a obecnie trwają prace nad 8. odsłoną serialu.

Chociaż twórcy starają się raczej bawić widzów, aniżeli moralizować, to na przestrzeni lat zdarzało się im się poruszyć trudniejsze tematy. Mieliśmy odcinek o rasizmie wśród policjantów, a także trudne do udowodnienia sprawy o molestowanie seksualne w miejscu pracy.

Niedawno w Stanach Zjednoczonych doszło jednak do kolejnych przypadków nadużycia siły przez policjantów, kiedy w wyniku incydentu z funkcjonariuszami zmarł George Floyd. Jego śmierć odbiła się szerokim echem na całym świecie, wzmacniając działalność ruchu Black Lives Matter i powodując protesty, a czasami nawet zamieszki nie tylko w USA, ale także i innych krajach (również w Polsce, czy Wielkiej Brytanii).

Twórcy "Brooklyn 9-9" stwierdzili, że nadszedł czas na odniesienie się do tych wydarzeń w swoim serialu. Jak wyjaśnił w rozmowie z portalem Deadline gwiazdor serialu Terry Crews, ekipa odpowiedzialna za scenariusze usunęła aż 4 odcinki nowego sezonu, by zacząć produkcję od początku:

Dan Goor (twórca serialu) miał 4 nowe odcinki, które były gotowe, ale je wyrzucił do kosza. Zaczęliśmy od nowa. Na razie nie wiemy, w którą stronę pójdziemy. Razem z obsadą mieliśmy wiele smutnych dyskusji na temat tych wydarzeń. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć coś przełomowego w tym roku. Mamy szansę, by użyć naszej platformy w jak najlepszy sposób i właśnie to zamierzamy zrobić. "