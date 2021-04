"Castlevania" powraca ze zwiastunem finałowego sezonu. Jak zakończy się historia Belmonta?

Castlevania - nadchodzi 4. sezon serialu

"Castlevania" to jeden z najlepszych oryginalnych seriali Netfliksa. Niestety jednak wszystko, co dobre, szybko się kończy. Już za kilka tygodni na platformie pojawi się finałowy sezon popularnej produkcji, ale na szczęście wygląda na to, że serial skończy najlepszą serią odcinków w swoim dorobku.

Pod koniec kwietnia 2021 roku pojawił się bowiem zwiastun 4. sezonu "Castlevanii", który możecie zobaczyć poniżej:

Oglądaj

Jak czytamy w opisie nowych odcinków, Belmont i Sypha skupią się na tym, by powstrzymać osoby próbujące ożywić zmarłego Drakulę. Alucard będzie miał na głowie równie ciężki problem - będzie musiał bowiem walczyć o swoje człowieczeństwo.

Serial bazuje oczywiście na ikonicznej serii gier wideo od Konami. Scenarzystą i współtwórcą serialu jest Warren Ellis. Najnowszy sezon ma się pojawić na Netflix już 13 maja 2021 roku. Chociaż nowe odcinki mają być ostatnimi epizodami "Castlevanii", to już podobno trwają prace nad potencjalnym spin-offem produkcji.

Nie jest to jedyna franczyza z działu gier wideo, która dostanie swoje adaptacje na Netfliksie. Trwają już prace nad "Devil May Cry", a w planach są również produkcje robione we współpracy z Ubisoftem - mowa tu głównie o filmie "The Division" oraz serialu "Assassin's Creed".