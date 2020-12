"Chilling Adventures of Sabrina 4": Netflix zapowiada piekielnie ostre zakończenie serialu [ FINAŁOWY ZWIASTUN]

Serial "Chilling Adventures of Sabrina" dobiega końca. Netflix zaprezentował finałowy zwiastun 4. sezonu produkcji o nastoletniej czarownicy z piekła rodem.

Czy tego chcemy czy nie, Sabrina pożegna się z fanami z końcem 2020 roku. Ale nie zamierza ustępować pola bez walki. Twórcy "Chilling Adventures of Sabrina" zapowiedzieli, że ostatni sezon będzie najlepszy ze wszystkich. Finałowy zwiastun produkcji zdaje się to potwierdzać.

"Chilling Adventures of Sabrina 4": finałowy zwiastun

"Zakończmy to tak jak zawsze - razem" mówi Sabrina w finałowym zwiastunie serialu. Czy może być coś lepszego od zakończenia piekielnego 2020 roku razem z najsłynniejszą nastoletnią czarownicą?

Serial "Chilling Adventures of Sabrina" zatoczył koło. Finałowy zwiastun ostatniego sezonu otwiera scena urodzin Sabriny, tak jak miało to miejsce w pierwszej zapowiedzi serialu w 2018 roku. Jednak teraz główna bohaterka jest już dużo dojrzalszą wiedźmą, której przyjdzie zmierzyć się z o wiele poważniejszymi bestiami. Greendale nawiedzą pradawne koszmary z zamiarem zniszczenia świata. Czy Sabrinie i jej przyjaciołom uda się go ocalić?

Oglądaj

"Chilling Adventures of Sabrina" - kiedy premiera 4. sezonu?

W ostatnim sezonie serialu "Chilling Adventures of Sabrina" w swoich rolach powrócą wszyscy uwielbiani członkowie obsady. Jaz Sinclair, Lachlan Watson i Ross Lynch jako przyjaciele z Baxter High, ciotki Hilda i Zelda (Miranda Otto, Lucy Davies), Charles Perdomo w roli kuzyna Sabriny, Tati Gabrielle jako Prudence, ukochany nastoletniej czarownicy, Nicholas (Gavin Leatherwood) oraz jedyna i niepowtarzalna Kiernan Shipka jako Sabrina.

Finałowy sezon mrożących krew w żyłach przygód Sabriny będzie liczył 8 odcinków. Wszystkie zadebiutują na Netflix 31 grudnia 2020 roku.