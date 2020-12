Serial "Chilling Adventures of Sabrina" powoli żegna się ze swoimi fanami. Ostatni sezon produkcji trafi na Netflix 31 grudnia 2020 roku. Z tej okazji twórcy szykują dla widzów ekscytujące niespodzianki. Jak się okazało, jedną z nich będzie udział Beth Broderick i Caroline Rhei, czyli oryginalnych ciotek Zeldy i Hildy z serialu "Sabrina, nastoletnia czarownica".

"Chilling Adventures of Sabrina": Oryginalne ciotki Sabriny w zapowiedzi finałowego sezonu

W ramach podgrzewania emocji przed finałowym sezonem "Sabriny", Netflix udostępnił klip, w którym Kiernan Shipce jako Zelda i Hilda partnerują Beth Broderick i Caroline Rhea zamiast Mirandy Otto i Lucy Davies. Aktorki wcielały się w te role w latach 1996-2003 w serialu komediowym "Sabrina, nastoletnia czarownica", gdzie tytułową rolę grała Melissa Joan Hart. Jak sugeruje poniższe wideo, to jednak nie one wtargnęły do serialu Netfliksa, lecz to nowa Sabrina trafiła do sit-comu z lat 90. Zobaczcie sami:

Co ciekawe, ten uroczy smaczek dla fanów "Sabriny" z lat 90. nie jest jedynie elementem promocji 4. sezonu "Chilling Adventures of Sabrina". Jak wynika z opisu zdjęcia, na którym pojawiły się wspólnie obie Zeldy i obie Hildy, aktorki z "Sabriny, nastoletniej czarownicy" pojawią się również w jednym z odcinków produkcji Netfliksa.

Jak widać, aktorki mają na sobie te same kostiumy, możemy się więc spodziewać nieoczekiwanej zamiany ciotek Sabriny w nadchodzących odcinkach serialu.

"Chilling Adventures of Sabrina" - kiedy premiera ostatniego sezonu?

"Chilling Adventures of Sabrina" powróci ze swoim nowym i ostatnim sezonem na koniec 2020 roku. W głównych rolach zobaczymy ponownie Kiernan Shipkę, Mirandę Otto, Lucy Davies, Jaz Sinclair, Lachlan Watson i Rossa Lyncha, a także Charlesa Perdomo, Tati Gabrielle oraz Gavina Leatherwooda. Finałowy sezon będzie liczył 8 odcinków i trafi na Netflix dokładnie 31 grudnia 2020.