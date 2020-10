"Chilling Adventures of Sabrina" - nowy zwiastun ostatniego sezonu. Znamy też datę premiery

Nadchodzi nowy sezon "Chilling Adventures of Sabrina". Ostatnie epizody popularnego serialu mają zostać zaprezentowane dosłownie pod koniec tego roku, a konkretnie 31 grudnia 2020 roku. Wiadomość została podana niedługo po tym, gdy showrunner serialu Roberto Aguirre-Sacasa zapowiedział, że ma "świetne" wiadomości dla fanów.

Showrunner nie kłamał i faktycznie Netflix kilka dni później opublikował zwiastun 4. sezonu "Chilling Adventures of Sabrina". Ten zapowiada się mrocznie i przerażająco, czyli tak jak fani lubią najbardziej. Zresztą zobaczcie sami:

Jak czytamy w oficjalnym opisie ostatniego sezonu "Sabriny":

"Chilling Adventures of Sabrina" to mroczna opowieść o dorastaniu, która korzysta z horroru, okultu i oczywiście magii. W trakcie 4. sezonu, miasteczko Greendale nawiedzą przedwieczne terrory. Kiedy czarownice prowadzą wojnę, Nick powoli zacznie powracać do serca Sabriny, ale czy na to nie jest za późno? "