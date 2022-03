Christina Ricci dołączyła do obsady nowego serialu o Wednesday Addams od Tima Burtona

Odtwórczyni roli Wednesday Addams z lat 90. dołączyła do obsady nadchodzącego serialu Netflixa od Tima Burtona. W jaką rolę wcieli się Ricci?

Christina Ricci zagra oficjalnie w serialu o Addamsach od Tima Burtona

Jak podaje portal Deadline, aktorka znana z najpopularniejszej wersji rodzinki Addamsów dołączyła do obsady nowego serialu Tima Burtona. Christina Ricci powróci do zwariowanego świata przedstawionego w opowieści o nietuzinkowej rodzinie i to w sporej roli.

Nie jest to jednak starsza wersja Wednesday - Deadline potwierdziło, że jej postać będzie zupełnie nowa i nie pojawiła się wcześniej w żadnej opowieści o Addamsach. Więcej szczegółów na ten moment nie znamy i raczej nie poznamy. Netflix chce bowiem przygotować dla fanów niespodziankę.

Jenna Ortega ("Jane the Virgin") została wybrana do roli tytułowej w nadchodzącym serialu "Wednesday" od Tima Burtona i Netflix, który skupi się na ikonicznej postaci nastolatki z gotyckiej rodzinki.

Komedia o dorastaniu będzie napisana przez twórców "Tajemnic Smallville", Ala Gougha i Milesa Millara, a wyreżyseruje ją Tim Burton. Ta opowie o przygodach Wednesday Addams w akademii Nevermore, gdzie nastolatka próbuje udoskonalić swoje umiejętności psychiczne, a także zapobiec tragediom, które dotykają swoje małe miasteczko. Poza tym będzie musiała nauczyć się nawiązywania kontaktu z nowymi ludźmi.

Serial dla nastolatków/młodych dorosłych będzie pierwszą produkcją skupiającą się stricte na Wednesday Addams, a przy okazji będzie telewizyjnym debiutem Tima Burtona.

W obsadzie oprócz Ortegi i Ricci znajdziemy również Luisa Guzmana, który wcieli się w Gomeza Addamsa oraz Cathrine Zetę-Jones. Ta odegra rolę Morticii Addams.

Na razie data premiery "Wednesday" nie jest znana. Obecnie trwają jeszcze zdjęcia do pierwszego sezonu produkcji.