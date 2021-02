"Chyłka. Inwigilacja": Znamy datę premiery 4. sezonu serialu o słynnej prawniczce

Joanna Chyłka to bez wątpienia najpopularniejsza prawniczka w Polsce, która zadebiutowała w 2015 roku na kartach pierwszego tomu poświęconej jej serii książek Remigiusza Mroza. Jej ogromna popularność przełożyła się na zainteresowanie filmowców, którzy w 2018 roku zrealizowali pierwszy sezon serialu "Chyłka". Ten również okazał się sukcesem, a Magdalena Cielecka w roli niepokornej i niezawodnej prawniczki stała się jedną z najbardziej ikonicznych postaci współczesnej telewizji. W 2020 roku "Chyłka" okazała się najpopularniejszą produkcją VOD w Polsce. Już wkrótce na światło dzienne wyjdą kolejne sekrety Joanny Chyłki, która mimo prywatnych problemów, po raz kolejny zawalczy o sprawiedliwość.

"Chyłka: Inwigilacja" - o czym będzie 4. sezon serialu?

Finał 3. sezonu "Chyłki" pozostawił widzów (przynajmniej tych, którzy nie czytali książek Mroza) z przeświadczeniem, że oto główna bohaterka zdecydowała się uciec z Polski na zawsze. Tym samym dał im powód do rozważań, co skłoni ją do powrotu w 4. sezonie. Jak się okazuje, tym czymś po raz kolejny będzie szantaż Langera (Jakub Gierszał), który żąda, by prawniczka przyjęła sprawę znienawidzonego przez nią ojca (Jerzy Schejbal). Chyłka, wiedząc że to jedyny sposób, by zapewnić bezpieczeństwo siostrze i jej córeczce (Olga Bołądź, Helena Zawistowska), decyduje się wrócić do Warszawy i zająć sprawą rodzica, którego Langer wrobił w zabójstwo czarnego charakteru z 3. sezonu.

Obrona ojca, który złamał jej życie, nie będzie jednak jedyną sprawą, którą Chyłka zajmie się w nadchodzących odcinkach. Do kancelarii Żelazny i McVay zgłasza się bowiem para, która twierdzi, że odnalazła zaginionego przed laty syna. Chłopak (Nikodem Rozbicki) został zatrzymany pod zarzutem próby zamachu terrorystycznego, ale rodzice są przekonani o jego niewinności. Chyłka bez wahania przyjmuje sprawę, a ta tradycyjne zyskuje olbrzymi rozgłos w mediach.

"Chyłka: Inwigilacja" - obsada i twórcy

W obsadzie 4. sezonu o tytule "Chyłka: Inwigilacja" tradycyjnie pojawią się Magdalena Cielecka w tytułowej roli oraz Filip Pławiak jako Kordian "Zordon" Oryński, Jakub Gierszał jako Piotr Langer junior, Piotr Żurawski jako "Kormak", Szymon Bobrowski jako Artur Żelazny, Ireneusz Czop jako Szczerbiński, Olga Bołądź jako Magda i Jerzy Schejbal jako Obertał, ojciec Chyłki. Do stałej obsady serialu dołączą Nikodem Rozbicki jako oskarżony o atak terrorystyczny Fahad, Szymon Piotr Warszawski, Jacek Poniedziałek oraz Cezary Pazura.

Scenariusz "Chyłki: Inwigilacji" napisali Justyna Stefaniak i Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk. Reżyserami są Łukasz Palkowski i Marek Wróbel. Na ekranie możemy podziwiać zdjęcia autorstwa Mateusza Wichłacza oraz Jakuba Czerwińskiego, Anny Rzepki i Jakuba Stoleckiego. Scenografię przygotowała Aleksandra Kierzkowska, kostiumy - Agnieszka-Werner Szyrle. Za produkcję z ramienia TVN odpowiada Dorota Chamczyk, producentem wykonawczym z Aktiv Media jest Violetta Furmaniuk-Zaorska. Kierownikiem produkcji jest Agnieszka Knysak-Sandecka.

"Chyłka: Inwigilacja" - kiedy premiera?

"Chyłka" to jedna z pierwszych produkcji Player Original, która zaskarbiła sobie uznanie i spore grono miłośników. Serial tradycyjnie zostanie najpierw udostępniony w internecie, a dopiero po czasie zobaczą go widzowie TVN. Premiera pierwszych dwóch odcinków odbędzie się już 23 lutego 2021 w serwisie Player. Każdy kolejny z sześciu epizodów będzie udostępniany w tygodniowych odstępach.