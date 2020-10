Co Baby Yoda ma pod ubrankiem? Concept art z serialu "The Mandalorian" zdradza odpowiedź na to pytanie

Skąd wziął się Baby Yoda? Czy jest spokrewniony z mistrzem Jedi ze "Star Wars"? Czy w przyszłości stanie po stronie dobra, a może przejdzie na Ciemną stronę Mocy? Zapomnijcie o tych pytaniach. Właśnie odpowiedziano na o wiele poważniejszą zagwozdkę. Zdradzono bowiem, jak maluch z serialu "The Mandalorian" wygląda po zdjęciu swojego ubranka.

"The Mandalorian" - co Baby Yoda ma pod szatą?

W ciągu ostatnich lat nie było chyba bardziej tajemniczej postaci z uniwersum "Gwiezdnych Wojen" niż Baby Yoda. O wiele bardziej niż to jak Anakin Skywalker stał się Darthem Vaderem czy jakie jest prawdziwe pochodzenie Rey fanów interesują sekrety otaczające niepozornego malca, którym opiekuje się główny bohater serialowej produkcji Disney+.

Są to tajemnice ulokowane na wielu poziomach. Od tych najważniejszych, czyli skąd przybył, kim jest i dokąd zmierza, po mniej istotne jak jego prawdzie imię.

Do tej drugiej kategorii zalicza się pytanie o to, co znajduje się pod obszerną szatą Baby Yody. Okazuje się, że twórcy serialu postanowili rozwikłać tę tajemnicę. W grudniu 2020 roku na rynek trafi album pod tytułem "The Art of The Mandalorian", w którym poznamy wiele tajników powstawania głośnego serialu Disney+. Na Reddit trafiły dwie strony z nadchodzącego wydawnictwa. Zamieścił je użytkownik o nicku AdamDriverIsAwesome. Skan prezentuje różnego rodzaju szkice koncepcyjne do "The Mandaloriana". Na jednym z rysunków możemy zobaczyć rozebranego Baby Yodę.

Okazuje się, że pod szatą Baby Yoda ma przylegający do ciałka strój, przypominający nieco dziecięce śpioszki. Wychodzi również na jaw informacja dotycząca cech anatomicznych gatunku, do którego należy malec. Jego przedstawiciele (przynajmniej jeśli chodzi o dzieci), mają nieproporcjonalnie dużą głowę w stosunku do reszty ciała. Jakość powyższego obrazka nie jest zadowalająca, więc trudno dostrzec wszystkie szczegóły, ale możemy być pewni, że wraz z premierą "The Art of The Mandalorian" w sieci pojawią się fragmenty w wyższej rozdzielczości.

"The Mandalorian" sezon 2 - kiedy premiera?

Być może to nie jedyny sekret malucha, który poznamy w najbliższym czasie. Wielkimi krokami zbliża się bowiem premiera drugiego sezonu serialu "The Mandalorian". Nowe odcinki produkcji trafią na Disney+ już 30 października 2020 roku. Niestety w Polsce platforma streamingowa Disneya nadal nie jest jeszcze dostępna w Polsce. W rolach głównych wystąpili Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Werner Herzog i Nick Nolte. Wśród reżyserów pojawili się natomiast Jon Favreau, Carl Weathers, Robert Rodriguez i Peyton Reed.

