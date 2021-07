Co by było, gdyby to Peggy Carter dostała serum superżołnierza? Marvel wydał zwiastun swojego nowego serialu "What If...?"

Do tytułów, która trafią na platformę streamingowa Disneya, dołączył nowy animowany tytuł związany z uniwersum Marvela. Chodzi o serial na podstawie komiksu "What If?", ukazującego alternatywne losy bohaterów Domu Pomysłów.

Marvel pokazał zwiastun serialu What If...? o alternatywnej historii MCU

Co by było, gdyby Spider-Man dołączył do Fantastic Four? Co by było, gdyby Profesor X stał się Juggernautem? Co by było, gdyby Avengers powstali w latach 50. XX wieku? Niebawem użytkownicy platformy Disney+ również będą mogli poznać odmienne wcielenia herosów Marvela, dzięki serialowi animowanemu na podstawie serii komiksów "What If?".

Produkcja ma funkcjonować jako antologia, na podobnej zasadzie, jak seria komiksowa. Oznacza to, że każdy z odcinków będzie odrębną historią dotyczącą innego bohatera.

W sieci pojawił się oficjalny zwiastun nadchodzącego serialu "What If...?" i trzeba przyznać, że fani Marvela powinni być nim zachwyceni - widzimy bowiem, jak wiele ciekawych pomysłów mieli twórcy na przygotowanie alternatywnej wersji MCU.

W nim widzimy chociażby, jak Killmonger ratuje Tony'ego Starka przed atakiem terrorystycznym z początku "Iron Mana", Black Panther dołącza do Strażników Galaktyki, a serum superżołnierza zostaje wstrzyknięte nie Steve'owi Rogersowi, ale Peggy Carter. Parafrazując znany cytat, możliwości są nieskończone i twórcy chętnie to wykorzystują. Zresztą zobaczcie sami:

Oglądaj

Wiemy, że w obsadzie serialu powrócą m.in. Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Hayley Atwell, Jeremy Renner, Paul Rudd, Natalie Portman, Michael Douglas, Michael B. Jordan, Sebastian Stan, Michael Rooker, Tom Hiddleston oraz Chadwick Boseman, który ukończył prace nad serialem przed swoją tragiczną śmiercią.

Z okazji premiery zwiastuna dowiedzieliśmy się również, że serial "What If...?" zadebiutuje na Disney+ już 11 sierpnia 2021 roku.