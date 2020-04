Co oglądać w czasie pandemii? James Gunn zaprezentował listę 10 niedocenionych seriali z lat 00. wartych uwagi

Pandemia koronawirusa zmusiła wielu ludzi na całym świecie do przesiadywania domu. To idealny czas, żeby nadrobić zaległości w popkulturze. Można przeczytać zalegające na kupce wstydu książki, obejrzeć, nieobejrzane filmy lub seriale. Jeśli już to wszystko zrobiliście i jesteście na bieżąco, z pomocą może przyjść Wam lista seriali z dwóch pierwszych dekad XXI wieku, stworzona przez Jamesa Gunna.

Co obejrzeć podczas pandemii koronawirusa - 10 mało znanych seriali, które warto obejrzeć

Twórca "Strażników Galaktyki" lubi podtrzymywać więź ze swoimi fanami. Jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i często wchodzi w interakcję z obserwującymi go osobami. Z tego powodu, od kiedy trwa pandemia koronawirusa, prezentuje subiektywne listy filmów i seriali, które warto znać.

Tym razem przyszła pora na produkcje telewizyjne, które ukazały się w latach 2000-2019, ale nie odniosły wielkiego sukcesu, mimo że są prawdziwymi perełkami. Jakie tytuły znalazły się w zestawieniu stworzonym przez Gunna? Reżyser opublikował je na swoim Instagramie.

" 10 najbardziej niedocenionych seriali z lat 2000, które można binge-watchingować, by zabić czas podczas kwarantanny. "

"Kingdom", reż. Byron Balasco (2014)

"Wonder Showzen", reż. Vernon Chatman, John Lee (2005)

"Happy Valley", reż. Sally Wainwright (2014)

"Patriot", reż. Steven Conrad (2015)

"Melanż z muchą", reż. John Enbom, Rob Thomas, Dan Etheridge, Paul Rudd (2009)

"First Person", reż. Errol Morris (2000)

"The Joe Schmo Show", reż. Paul Wernick, Rhett Reese (2003)

"Karachi Kops", reż. Faris Kermani (1994)

"The Vice Guide to Everything", reż. Suroosh Alvi, Shane Smith (2010)

"Justified: Bez przebaczenia", reż. Graham Yost (2010)

Nawet jeśli przewertowaliście nowości z bibliotek wszystkich platfrom streamingowych, zawsze możecie spojrzeć nieco wstecz i zapoznać się z produkcjami sprzed kilku lat, które umknęły Waszej uwadze. Na nadrabianie niewidziany filmów i seriali nigdy nie jest bowiem za późno.

