"Co robimy w zamknięciu" - obejrzyj koronawirusowy serial stworzony przez polskich aktorów

Pandemia koronawirusa sparaliżowała cały świat i wszystkie dziedziny życia, wliczając w to branżę filmową i telewizyjną. Zamknięto kina, więc premiery wielu filmów odłożono na dalsze terminy. Stanęły plany zdjęciowe do produkcji kinowych i telewizyjnych. Jednak kryzys może być czynnikiem motywującym do stworzenia czegoś zupełnie innego. Udowodnili to twórcy serialu internetowego "Co robimy w zamknięciu".

"Co robimy w zamknięciu" - koronawirusowy serial internetowy

Najskuteczniejszą formą walki z koronawirusem jest społeczna izolacja. Z tego powodu wielu Polaków od kilku tygodni siedzi zamkniętych w domach, ograniczając wycieczki na zewnątrz do minimum. Dobrowolna kwarantanna objęła też aktorów.

Nie wszyscy zostali jednak bez pracy. Zamiast tracić czas w domu, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć serial w czasach zarazy zatytułowany "Co robimy w zamknięciu". Pomysłodawczyniami tego przedsięwzięcia były dwie producentki z Rozbrat Films - Maria Gołoś i Monika Matuszewska. Wraz z montażystą Ireneuszem Grzybem postanowiły powołać do życia serial, który opowie o nowej codzienności tysięcy Polaków.

Tak powstało "Co robimy w zamknięciu", którego Grzyb jest reżyserem, scenarzystą i montażystą. Filmowiec opowiedział o serialu w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

" Punktem wyjścia był pomysł Marii Gołoś i Moniki Matuszewskiej z Rozbrat Films, aby nie siedzieć bezczynnie na kwarantannie, tylko coś zrobić. Tak wywołany do tablicy zacząłem myśleć o tym, co innego poza wirusem i zdobyciem pożywienia z narażeniem życia może zajmować osoby przymusowo żyjące w zamknięciu. "

I tak w domowych warunkach stworzono plany filmowe, które nie narażają ekipy, ani innych aktorów. W rolach głównych występują Agata Różycka, Weronika Łukaszewska, Tomek Włosok oraz Jagoda Włosok, których prywatne mieszkania służą za tło historii opowiadanych w "Co robimy w zamknięciu".

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Różycka zdradziła, że początkowo przystosowanie mieszkania do potrzeb serialu i samodzielne nagrywanie nie było łatwe.

" Szukaliśmy najlepszego sposobu, by nagrać te odcinki w domowych, nie zawsze sprzyjających warunkach technicznych: bez dobrego sprzętu, bez kamer, mając do dyspozycji tylko komputer, telefon i taśmę. "

Koniec końców udało się stworzyć niskobudżetową produkcję, która nie tylko angażuje twórców, dając im zajęcie podczas izolacji, ale przede wszystkim widzów, którzy mogą śledzić losy Anety, Walerki, Julka i Zosi całkowicie za darmo na YouTube.

Do tej pory ukazały się dwa odcinki "Co robimy w zamknięciu". Prosty w formie serial opowiada o zwykłych problemów ludzkich, które w obliczu pandemii koronawirusa całkowicie zmieniają swój charakter. Bohaterowie muszą radzić sobie z samotnością, rozłąką czy problemami natury sercowej.

Obejrzysz "Co robimy w zamknięciu"? Jasne! Jak skończą mi się seriale na Netfliksie Nie

Zobacz też: Łódzka Filmówka stworzy film o Polakach w czasie kwarantanny. Twórcy poszukują bohaterów