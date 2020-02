Co się dalej działo z Jonem Snow? Aktor z "Gry o tron" zdradził dalsze losy bohatera

Finał "Gry o tron" już za nami, ale fani sagi "Pieśni lodu i ognia" nie zapomnieli o ulubionych bohaterach. Jednym z nich był niewątpliwie Jon Snow. Miłośnicy bohatera granego przez Kita Haringtona zastanawiali się, jak dalej potoczyły się losy syna Rhaegara Targaryena i Lyanny Stark. Z pomocą spieszy Kristofer Hivju - aktor wcielający się w Tormunda.

"Gra o tron" - co stało się z Jonem Snow?

W ostatnim odcinku finałowego sezonu serialu HBO Jon Snow jest widziany po raz ostatni, gdy wraz z wilkorem Duchem, Tormundem Zabójcą Olbrzyma i Wolnymi Ludźmi wyrusza w kierunku Północy. Snow zatrzymuje się na pozostałościach Muru i Czarnego Zamku, by wyruszyć w niezbadane dotąd zakątki Westeros w towarzystwie dziwacznego orszaku.

Hivju w rozmowie z Entertainment Weekly zdradził, co według niego wydarzyło się dalej.

" Jon jest w olbrzymiej depresji, więc potrzebuje Tormunda, by go pocieszył. Przy ognisku - grzejąc się nawzajem. Tormund jest również rozgoryczony i ma złamane serce, więc może ich więź mogłaby pomóc im przez to przejść. "

Norweski aktor, żartując nawiązał do dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim sezonie "Gry o tron". Ukochana Jona Snow - Daenerys Targaryen, która przy okazji okazała się jego ciotką, popadła w obłęd i po pokonaniu zagrożenia ze strony Białych Wędrowców, postanowiła siłą zagarnąć całe Westeros. Rozegrała się potężna bitwa o kontynent, którą zakończył Snow. To właśnie on zabił Matkę Smoków, przekładając swoją miłość nad dobro całego świata. Jon postanowił udać się na dobrowolne wygnanie poza granice cywilizacji.

Tormund również nie miał lekko. Od jakiegoś czasu podkochiwał się w Brienne z Tarthu. Dzielna wojowniczka odtrąciła jego zaloty i wybrała innego mężczyznę - Jaimego Lannistera.

"Gra o tron" - kiedy premiera "Wichrów zimy"?

Chociaż serial już się zakończył, miłośnicy "Gry o tron" wciąż czekają na dalszą część książkowej sagi. George R.R. Martin nadal nie skończył jej pisać. Twórca pracuje obecnie nad dwoma ostatnimi tomami. Fani Jona Snow mają więc szansę na ponowne spotkanie z bohaterem, o ile ten, podobnie jak w adaptacji HBO powstanie z martwych. Jeśli tak, jego losy mogą potoczyć się zupełnie inaczej. Przekonamy się o tym, gdy "Wichry zimy" trafią w końcu na sklepowe półki. Kiedy to się stanie? Na razie nie wiadomo nic na temat premiery powieści.

