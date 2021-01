Co ukryto w "WandaVision"? Oto najlepsze Easter eggi z serialu Marvela

UWAGA! Tekst, ten artykuł zawiera spoilery! Czytasz na własną odpowiedzialność!

Produkcje Marvela znowu weszły do gry. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa fani znowu mogą się ekscytować przygodami ulubionych herosów MCU. Wszystko za sprawą premiery serialu "WandaVision". Tajemnicza produkcja jest naszpikowana Easter eggami. Postanowiliśmy je dla Was wyłapać.

"WandaVision" - Najlepsze Easter eggi w serialu Marvela

W połowie stycznia 2021 roku na Disney+ pojawiły się dwa pierwsze odcinki serialu z Elizabeth Olsen i Paulem Bettanym w rolach głównych. "WandaVision" opowiada o życiu tytułowych superbohaterów. Akcja rozgrywa się jednak w dziwacznej symulacji rzeczywistości, przypominającej sitcom.

W "WandaVision" jak w każdej dotychczasowej produkcji Marvel Studios nie zabrakło wielu ciekawych odniesień, nie tylko do filmowego i komiksowego uniwersum Domu Poysłów, ale również nawiązań popkulturowych. Postanowiliśmy wyłowić najlepsze z nich.

Klasyczne amerykańskie seriale

Od samego początku twórcy produkcji zapowiadali, że "WandaVision" będzie hołdem złożonym amerykańskim serialom komediowym. I rzeczywiście tak jest, tyle że to nie tyle hołd, ile zabawa konwencją typową dla popkultury rodem z USA. Pierwszy odcinek rozgrywa się w latach 50. i odnosi się do takich tytułów jak "Kocham Lucy", "Leave It to Beaver" czy "The Honeymooners", ale są też nawiązania do sitcomu silnie wpływającego na odcinek drugi, czyli "Ożeniłem się z czarownicą". W tym ostatnim serialu główni bohaterowie mieszkający na typowym amerykańskim przedmieściu musieli ukrywać prawdę na temat natury Samanthy Stephens, która jest wiedźmą. Wątek kobiety o nadprzyrodzonych mocach to również cecha charakterystyczna innej pozycji, której "WandaVision" jest duchowym spadkobiercą - "I Dream of Jeannie".

Drugi odcinek to lata 60. pełną gębą nie tylko jeśli chodzi o prowadzenie serialu komediowego, ale również podejście do gatunku science fiction. Pojawiają się w nim bowiem niepokojące sytuacje, które przywodzą na myśl kultowej produkcji pod tytułem "Strefa mroku". Przy okazji obrana przez twórców stylistyka pokazuje przywary obyczajowości amerykańskiego społeczeństwa z lat 50. i 60. - seksizm, ksenofobię, paranoję związaną z atakiem komunistów, a także uwypukla i doprowadza do absurdu stereotypy na temat tradycyjnej rodziny z tamtych lat.

Debra Jo Rupp

Jeśli przy amerykańskich serialach już jesteśmy, to nie można nie wspomnieć o występie gościnnym jednej z gwiazd sitcomu "Różowe lata 70.". Mowa o Debrze Jo Rupp, która wcieliła się w panią Heart. Postać pojawia się w pierwszym odcinku i jest żoną szefa Visiona, która wraz z mężem zostaje zaproszona na kolację do domu głównych bohaterów.

Reklamy nawiązujące do MCU

Elementem mającym budować wrażenie oglądania starego serialu, są parodie reklam, które przerywają każdy odcinek mniej więcej w połowie. Znajdują się w nich dość oczywiste nawiązania do filmów MCU. W pierwszym odcinku widzimy reklamę nowego tostera stworzonego przez Stark Industries. W drugim prezentowany jest zegarek szwajcarski firmy Strücker.

Toster, wydawany przez niego dźwięk i niepokojąco migająca na czerwono (w czarnobiałym odcinku) lampka to odniesienie do ważnego elementu z życia Wandy - zniszczenia Sokovii, w którym brały udział pociski stworzone przez Iron Mana. To właśnie z powodu ataku na rodzinne miasto Wandy i Pietro Romanoffów, Scarlet Witch i Quicksilver początkowo walczyli z Avengers.

Strücker to nawiązanie do postaci barona Wolfganga von Struckera, który był odpowiedzialny za wyzwolenie mocy Wandy i Pietro. Członek Hydry zdobył Berło Lokiego, w którym znajdował się Kamień Umysłu i eksperymentował na bliźniakach, pałających rządzą zemsty na Starku. W ten sposób Hydra obdarzyła bliźnięta nadludzkimi mocami. Na tarczy zegarka można dostrzec logo złowrogiej organizacji.

Organizacja S.W.O.R.D. i A.I.M.

Na samym końcu pierwszego odcinka okazuje się, że wszystko, co wydarzyło się w miasteczku Westview jest bacznie obserwowane przez tajemniczą osobę, która należy do organizacji S.W.O.R.D., o czym mówi logo na notesie z notatkami z życia Wandy i Visiona. Miecz w kole możemy też zauważyć na zabawkowym helikopterze, który w drugim odcinku Wanda znajduje w ogródku oraz na uniformie tajemniczego pszczelarza wchodzącego z kanałów. Co ciekawe helikopter ma takie same kolory jak zbroje Iron Mana, co może być powiązane z wcześniej wspomnianą reklamą tostera.

W komiksach Marvela S.W.O.R.D. to tajna organizacja, będąca odpowiednikiem S.H.I.E.L.D., tyle że w kosmicznym wydaniu. Na jej czele stoi Abigail Brand, a baza znajduje się w krążącej po orbicie Ziemi satelicie o nazwie The Peak. Trudno powiedzieć, jak bardzo serialowa tajna jednostka będzie czerpać z komiksów. Niewykluczone, że w MCU zostanie powiązana z komiksową grupą złych naukowców o nazwie A.I.M., która niegdyś była odnogą Hydry. Sugeruje to kostium pszczelarza. W komiksach często mówi się żartobliwie o członkach A.I.M., jako o pszczelarzach, z powodu ich charakterystycznych uniformów i symboliki odwołującej się do pszczelego ula.

Krawat Visiona

W pierwszym odcinku widzimy, że Vision dostał pracę w firmie zajmującej się liczeniem. Jako syntezoid radzi sobie w niej świetnie. Jak na porządnego obywatelu USA z lat 50. XX wieku przystało, Vision chodzi do biura elegancko ubrany. Zwieńczeniem garnituru jest krawat. Bystroocy widzowie mogli zapewne zauważyć, że na ozdobnym zwisie męskim widnieje pewien symbol.

Podobny element na swoim krawacie nosił komiksowy Vision w niezwykle dobrze ocenianym runie Toma Kinga, opowiadającym o tytułowym syntezioidzie, który postanawia prowadzić w miarę zwyczajne życie u boku ukochanej rodziny. Na rysunkach Gabriela Hernandeza można dostrzec, że Vision nosi spinkę do krawata, w kształcie deltoidu.

Abe Brown

Pod koniec pierwszego odcinka, widzimy, że ktoś ze S.W.O.R.D. ogląda poczynania Wandy i Visiona uwięzionych w sztucznie wytworzonej rzeczywistości. Na ekranie telewizora lecą napisy końcowe, w których również ukryto smaczek. Możemy bowiem przeczytać, że reżyserem odcinka był Abe Brown. To oczywiście nie prawda, a imię i nazwisko odnosi się do jednej z komiksowych postaci.

Abe Brown był członkiem stworzonej w latach 70. grupy superbohaterów The Sons of the Tiger. Byli to mistrzowie sztuk walki, którzy posługiwali się tajemniczymi jadeitowymi amuletami mistycznego boga-tygrysa. Chociaż ich przygody nie trwał długo, zadebiutowali w magazynie "The Deadly Hands of Kung Fu" - tym samym komiksie, w którym narodził się Shang-Chi, żyli bohater jednego z nadchodzących filmów Marvela. Easter egg z Abe'em Brownem może się również odnosić do superbohaterów noszących miano White Tigera - awatara Jade Tigera.

Bova

W czołówce drugiego odcinka widzimy fragment, w którym Wanda znajduje się w sklepie spożywczym. Nad nią wisi reklama mleka o nazwie Bova. Karton zdobi krowa w kraciastym stroju. Ten łatwy do przeoczenia Easter egg to również odniesienie do komiksów.

Komiksowi Wanda i Pietro byli dziećmi Magneto. Ich matka - Magda, w obawie przed mocami swojego ukochanego, uciekła jak najdalej, by ojciec jej nienarodzonych dzieci, nie mógł ich znaleźć. Dotarła do góry Wundagore - siedziby istoty znanej jako High Evolutionary, niegdyś człowieka zafascynowanego teorią ewolucji. High Evolutionary eksperymentował na terenie góry, która posiadała mistyczne właściwości i stworzył hybrydy ludzi ze zwierzętami, znane jako New Men. Jedną z nich była Bova - krowopodobna kobieta, która odebrała poród Magdy, a następnie przekazała bliźnięta superbohaterowi znanemu jako Whizzer.

Grim Reaper

W tej samej czołówce pojawia się inne familijne nawiązanie, tym razem odnoszące się do Visiona. W animowanej sekwencji przedstawiającej syntezoida, w pewnym momencie możemy dostrzec dziwaczny hełm. Komiksowi czytelnicy doskonale wiedzą, że podobne nakrycie głowy nosił Grim Reaper.

W komiksach umysł Visiona powstał na bazie wzorca umysłu superbohatera znanego jako Wonder Man. Avengers nie byli mu w stanie pomóc, więc został wprowadzony w stan przypominający śpiączkę, ale na wszelki wypadek zrobiono backup jego pamięci i osobowości, który posłużył później jako baza dla Visiona. Z tego powodu, gdy Wonder Woman powrócił do życia, traktował Visiona jak swojego brata. Heros miał również biologicznego brata, który poszedł ścieżką kariery przestępczej i przybrał pseudonim Grim Reaper, więc też niejako był spokrenwiony z Visionem.

Agatha Harkness i sabat czarownic

Jedną z postaci drugoplanowych w "WandaVision" jest postać Agnes - wścibskiej sąsiadki i przyjaciółki Scarlet Witch. Fani od dawna podejrzewają, że bohaterka jest w rzeczywistości wiedźmą znaną jako Agatha Harkness i to właśnie ona nauczy Wandę posługiwać się jej przypominającą magię mocą.

W komiksach Agatha Harkness była mentorką Scarlet Witch, która nie tylko posiada moc manipulacji prawdopodobieństwem, ale również posługuje się magią chaosu. W drugiej z solowych serii z lat 80. XX wieku Agatha, która przewodziła czarownicom, została obalona przez mieszkańców New Salem i spalona na stosie. Traf chciał, że do miasteczka trafili Wanda i Vision, którzy rozpoczęli walkę z grupą Salem's Seven, prowadzonej przez Vertigo (swoją drogą bardzo przypominającą wizualnie postać Moniki Rambeau). Pod koniec zeszytu z tą przygodą, Wanda zaszła w ciążę, wykorzystując do tego swoje magiczne umiejętności.

W drugim odcinku Wanda i Agatha udaje się na spotkanie koła gospodyń, które przygotowują pokaz talentów. Celem organizowanej zabawy ma być dobro maluchów, więc kobiety co jakiś czas krzyczą, że robią to dla dzieci. Można więc pokusić się o podejrzenia, że sąsiadki Wandy są w rzeczywistości wiedźmami, których spotkania są sabatami mającymi na celu zapłodnienie Scarlet Witch.

Mieszkanie na przedmieścisch ślub i ciąża Scarlet Witch

Wanda i Vision wprowadzają się do miasteczka Westview jako młodożeńcy, chociaż tak naprawdę nie sformalizowali swojego związku. Oczywiście pomysł na mieszkającego na przedmieściach Visiona, który stara się wpasować w otoczenie, został wykorzystany przez Toma Kinga we wcześniej wspomnianym komiksie. To jednak nie był pierwszy raz, kiedy syntezoid postanowił się ustatkować.

W pewnym momencie Vision i Scarlet Witch zdecydowali, że opuszczą szeregi Avengers i osiedlą się na przedmieściach Nowego Jorku. W latach 80. dostali pierwszą solową serię, której czytwlnicy mogli zobaczyć superbherosów próbujących wieść zwyczajne życie. Oczywiście mutantka i sztuczny człowiek nie mieli łatwo w dośc nietolerancyjnym sąsiedztwie. Dodatkowo musieli się użerać z atakującymi ich złoczyńcami.

"Ślub" Visiona i Scarlet Witch, który widzimy pod koniec odcinka pierwszego, również został zainspiroway komiksową historią. W papierowym medium też nie była to zwyczajna ceremonia. W 1975 roku na kartach "Giant-Size Avengers" #4 doszło do zawarcia małżeństwa dwóch superbohaterskich par - Mantis z duchem Swordsmana i Scarlet Witch z Visionem. Zaślubiny odprawił natomiast Immortus - jedna z wersji Kanga Zdobywcy.

Dzieci Visiona i Scarlet Witch, których zapowiedź pojawiła się pod koniec drugiego odcinka, też zadebiutowały w komiksach. Większa część drugiej serii poświęconej herosom dotyczyła ciąży Wandy, którą prowadził Doctor Strange. Wkrótce okazało się, że stworzone przez magię Wandy bliźnięta, są w rzeczywistości zaklętymi w bobasy fragmentami duszy demonicznego złoczyńcy o pseudonimie Master Pandemonium. Kiedy dzieci okazały się fałszywe, Wanda przeżyła załamanie nerwowe, które niemal doprowadziło do śmierci Avengers. Po latach okazało się jednak, że Tommy i Billy zreinkarnowali się jako pozornie niezwiązani ze spobą biologicznie chłopcy, którzy stali się członkami Young Avengers - Wiccanem i Speedem.

Glamor i Illusion

W drugim odcinku "WandaVision" główni bohatwerowie przygotowują się do talent show. Postanawiają zaprezentować pokaz magicznych sztuczek. Przybierają pseudonimy Glamor oraz Illusion i pod koniec odcinka występują pod nimi na scenie. To kolejny Easter egg, związany z solowymi seriami o Scarlet Witch i Visionie.

W komiksach tytułowi bohaterowie spodkali dobre dusze w sąsiedztwie. Było to małżeństwo Glynis i Illyi Zarkovów, którzy w rzeczywistości byli czarodziejami, ale ukrywali się ze swoją prawdziwą naturą przed światem, podając się za iluzjonistów. Jako magowie przybrali pseudonimy Glamor i Illusion. Vision i Scarlet Witch w końcu dowiedzieli się o ich mocach i wspólnie przeżyli kilka przygód.

Swarm

Wcześnie wspomniany pszczelarz może kojarzyć się z A.I.M., ale to nie jedyny trop dla czytelników komiksów Marvela. Twócy jasno dali do zrozumienia, że mężczyzna wychodzący z kanałów to oznaka kłopotów. Istenieje szansa, że będzie głównym przeciwnikiem, z którym Wanda stoczy walkę.

W komiksach pojawia się postać złoczyńcy związanego z pszczołami. Fritz von Meyer był naukowcem pracującym dla samego Adolfa Hitlera. Po wojnie zaszył się w Ameryce południowej, gdzie zainteresował go lokalny gatunek pszczół. Eksperymenty na roju zmutowanych owadów skończyły się śmiercią Meyera. Pszcozły zaatakowały badacza, po którym został jedynie szkielet. Unikalne zdolności pszczół prawiły jednak, że Meyer odrodził się jako Swarm - złoczyńca, który nie tylko kotrolował groźne owady, ale posiadał ciało z nich złożone.

Chociaż Swarm był raczej przeciwniekiem Spider-Mana, tak dziwny serial jak "WandaVision" jest idealną produkcją do zaprezentowania kuriozalnego czarnego charakteru.

"WandaVision" - kiedy premiera kolejengo odcinka serialu Marvela?

Czym zaskoczą nas kolejne odcinki "Wanda Vision"? O tym przekonamy się już niedługo. Trzeci odcinek produkcji zadebiutuje już 22 stycznia 2021 roku na platformie Disney+. Serwis nadal nie jest dostępny w Polsce, więc na oficjalną premierę w naszym kraju, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W produkcji reżyserowanej przez Jaca Schaeffera wystąpili Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Randall Park, Kat Dennings, Teyonah Parris i Kathryn Hahn.