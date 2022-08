Comedy Central szykuje maraton "South Park" i konkurs na memy

South Park - Comedy Central szykuje maraton z okazji 25-lecia serialu

W lutym tego roku na antenie zadebiutował również jubileuszowy 25. sezon, przynosząc widzom jeszcze więcej niesamowitych historii, groteskowego humoru i głębokich morałów. Z kolei już w najbliższą sobotę, 13 sierpnia 2022 rokuj fani serialu mogą liczyć na maraton z ulubionymi bohaterami.

O godzinie 22:00 na kanale Comedy Central pojawi się 5 odcinków serialu, a zaraz po nich, o godz. 0:30, premierowy dokument o kulisach produkcji serialu - "6 Days to Air: The Making of South Park".

Co więcej, dla wszystkich fanów serialu i dobrego humoru Comedy Central przygotowało wyjątkowy konkurs w postaci urodzinowego pojedynku na memy! Aby wygrać oryginalne gadżety South Park, wystarczy odwiedzić stronę konkursową: https://konkursy.comedycentral.pl/southpark/#/ i stworzyć wyśmienitego mema, który wywoła uśmiech na twarzach jury.

Stacja udostępniła aż 25 kadrów z serialu. Wystarczy wybrać jeden, uwolnić swoją wyobraźnię i dodać zabawny podpis, który sprawi, że mem zostanie hitem internetu! Konkurs trwa do 15 sierpnia włącznie.

Kolejne odcinki "Miasteczka South Park" emitowane są codziennie na antenie Comedy Central równo o północy.