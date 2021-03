"Confronting a Serial Killer": Kim był Samuel Little?

Choć Samuel Little nie zapisał się w popkulturze tak wyraźnie jak Ted Bundy, Richard Ramirez czy Charles Manson, to właśnie jego uważa się za najgroźniejszego i najbardziej aktywnego seryjnego mordercę w historii Stanów Zjednoczonych. W 2012 roku został skazany za morderstwa trzech kobiet w latach 1987-1989, a w 2018 roku za zabójstwo jednej kobiety w roku 1994. Sam jednak przyznawał się do zamordowania 93 kobiet, z czego o 60 zbrodni podejrzewają go śledczy.

O wielu z nich opowiedział tylko Jillian Lauren - autorce bestsellerów "New York Timesa", która przeprowadziła z nim ponad 40-godzinną rozmowę. Pisarka zdecydowała się na rozmowę z mordercą, by umieścić postać seryjnego zabójcy w centrum swojej książki. Nie spodziewała się jednak, że Samuel Little obierze ją sobie za cel swoich wstrząsających zwierzeń i całkowicie się przed nią otworzy. W efekcie powstała nieplanowana publikacja o tytule "Exit Sandman: The True Story of America’s Most Prolific Serial Killer", a jej autorka stała się kluczową postacią w procesie odnajdywania ofiar seryjnego mordercy.

"Confronting a Serial Killer" - zwiastun serialu

"Confronting a Serial Killer" to mrożąca krew w żyłach historia seryjnego mordercy opowiedziana właśnie z perspektywy Jillian Lauren oraz śledczych, ocalałych i rodzin ofiar Samuela Little. Produkcja ukazuje pisarkę, która ze wszystkich sił stara się pomóc śledczym zidentyfikować ofiary mężczyzny, jednocześnie narażając własne zdrowie psychiczne na szwank.

Serial został wyreżyserowany i wyprodukowany przez Joe Berlingera - twórcę tryptyku "Raj utracony", za którego trzecią część ("Paradise Lost: Purgatory") otrzymał nominacje do Oscara i Emmy. Berlinger jest też twórcą dokumentu Netflixa "Na miejscu zbrodni: zaginięcie w hotelu Cecil". Jego najnowsza produkcja zostanie zaprezentowana 18 kwietnia 2021 w amerykańskiej stacji STARZ. Nie wiadomo, kiedy serial trafi do Polski.