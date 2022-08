Conor McGregor zadebiutuje jako aktor u boku Jake'a Gyllenhaala w filmie o byłym zawodniku UFC

Wykidajło/Przydrożny bar doczeka się nowej wersji

Jak podaje Deadline, dwukrotny mistrz UFC i jeden z najbardziej charakterystycznych sportowców w historii Conor McGregor dołączył do obsady nowej wersji filmu "Road House" z 1989 roku. Główną rolę w produkcji Amazon Prime Video zagra Jake Gyllenhaal, a oprócz nich w obsadzie znaleźli się m.in. Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle oraz B.K. Cannon.

Reżyserem filmu jest Doug Liman ("Tożsamość Bourne'a"), który będzie pracował na podstawie scenariusza Anthony'ego Bagarozziego i Charlesa Mondry'ego.

Głównym bohaterem nowego filmu będzie były zawodnik UFC (Gyllenhaal), który podejmuje się pracy tytułowego wykidajły/ochroniarza w podrzędnym barze we Florida Keys. Szybko okazuje się, że nie wszystko jest jednak idealne w tym tropikalnym raju na południu Stanów Zjednoczonych.

Nie wiemy na razie w kogo wcieli się Conor McGregor - twórcy potwierdzili jednak, że zagra nową postać, a nie samego siebie. Zdjęcia do projektu Amazona ruszą na Dominikanie już pod koniec sierpnia 2022 roku.

Z relacji Deadline wynika, że nie jest to pierwsza rola, którą Hollywood zaproponowało McGregorowi. Gwiazdor nie chciał jednak podejmować się pracy przy projekcie, do którego nie pasował. Kiedy usłyszał, że producenci są zainteresowani zaangażowaniem go do nowej wersji "Przydrożnego baru", zawodnik UFC postanowił obejrzeć oryginał.

Ten spodobał mu się na tyle, że szybko i chętnie dogadał się z twórcami od Amazona, szybko zgadzając się na dołączenie do obsady. Źródła Deadline twierdzą nawet, że McGregorowi bardzo spodobały się zmiany fabularne, które zamierzają wprowadzić twórcy.

Na razie data premiery nowej wersji "Road House" nie jest znana.