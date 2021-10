"Cowboy Bebop" doczekał się absolutnie cudownego zwiastuna aktorskiej wersji

Cowboy Bebop - zobaczcie zwiastun aktorskiej wersji

Netflix umie w marketing i nie inaczej jest w przypadku nadchodzącego serialu "Cowboy Bebop" z Johnem Cho, Mustafą Shakirem i Daniellą Pinedą w rolach Spike'a, Jeta i Faye. W sieci pojawił się zwiastun produkcji, który przedstawił nam postaci i przedsmak akcji oraz relacji, które dzielą bohaterowie tytułowego statku. Wszystko jest utrzymane w bardzo komiksowo/absurdalnym stylu i jest świetnie zmontowane.

W tle słyszymy fragmenty motywu przewodniego od zespołu Tank, a całość jest zatytułowana "Lost Sessions". Zobaczcie wideo poniżej:

Warto zaznaczyć, że na Netflix pojawią się obydwie wersje "Cowboya Bebopa" - oryginalne anime zadebiutuje już 21 października 2021 roku. Jeśli chodzi zaś o serial aktorski, to ten pojawi się 19 listopada.

Fani mogą się cieszyć, ponieważ ścieżkę dźwiękową do aktorskiego "Cowboya Bebopa" napisze Yoko Kanno, która stworzyła ikoniczny soundtrack do oryginału. Trudno sobie wyobrazić, by w nowej wersji serialu nie mielibyśmy usłyszeć fragmentów z oryginalnej ścieżki.

W serialu pojawią się również Alex Hassell (złoczyńca Vicious) i Elena Satine (kochanka Spike'a, Julia), a także perfekcyjny corgi, który wcieli się w Eina.