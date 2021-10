"Cowboy Bebop" doczekał się "właściwego" zwiastuna aktorskiej wersji. Zobaczcie wideo

Netflix pokazał zwiastun aktorskiego Cowboya Bebopa

Nareszcie - niecały miesiąc przed premierą Netflix pokazał zwiastun aktorskiego serialu "Cowboy Bebop" z Johnem Cho, Mustafą Shakirem, Daniellą Pinedą i przesłodkim corgim w rolach głównych. Ten zapowiada nam nieco zmienioną historię z pierwowzoru, aczkolwiek nadal zapowiadającą się całkiem nieźle.

Słyszymy piosenkę z intro, sceny akcji wyglądają całkiem nieźle, dystopijny klimat oryginału oddano w satysfakcjonujący sposób, a Cho, Shakir i Pineda naprawę nieźle pasują do Spike'a, Jeta i Faye. No i oczywiście Ein jest absolutnie przesłodki, ale to w końcu corgi - tego się chyba wszyscy spodziewaliśmy. Zobaczcie zwiastun "Cowboya Bebopa" poniżej:

Akcja "Cowboya Bebopa" przenosi nas do odległej przyszłości i opowiada nam historię trójki "kowbojów" - łowców nagród, którzy uciekają przed demonami przeszłości. Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) i Faye Valentine (Daniella Pineda) bardzo się od siebie różnią, ale łączy ich jedno - są śmiertelnie niebezpieczni.

Razem tworzą nieco chaotyczną, acz barwną drużynę, która za odpowiednią zapłatę gotowa jest pojmać najgroźniejszych przestępców całego Układu Słonecznego. Jednak zuchwałość i sarkazm nie pomogą im w konfrontacji z najgroźniejszym przeciwnikiem, jakim jest ich własna przeszłość.

Warto zaznaczyć, że na Netflix pojawią się obydwie wersje "Cowboya Bebopa" - oryginalne anime zadebiutowało na platformie 21 października 2021 roku. Jeśli chodzi zaś o serial aktorski, to ten pojawi się 19 listopada.

Fani mogą się cieszyć, ponieważ ścieżkę dźwiękową do aktorskiego "Cowboya Bebopa" napisze Yoko Kanno, która stworzyła ikoniczny soundtrack do oryginału. Trudno sobie wyobrazić, by w nowej wersji serialu nie mielibyśmy usłyszeć fragmentów z oryginalnej ścieżki.