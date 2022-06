"Cyberpunk: Edgerunners" - zobaczcie zwiastun serialu Netflix osadzonego w świecie gry CP2077

Cyberpunk: Edgerunners - zobaczcie zwiastun serialu w świecie gry CP2077

Cyberpunk 2077 jaki był, taki był - chociaż gra pod względem technicznym zawiodła wielu graczy, to fabularnie i scenariuszowo była na wysokim poziomie i świat przedstawiony w produkcji był na tyle interesujący, że wiele osób pewnie chętnie powróci do Night City i okolic.

To zapewni nam serial anime "Cyberpunk: Edgerunners", czyli 10-odcinkowa opowieść o młodym dzieciaku, który postanawia, że najlepszym sposobem na przetrwanie jest stanie się tytułowym edgerunnerem. To zabiera go w podróż po kryminalnym półświatku, gdzie każda zła decyzja może skończyć się jego śmiercią. Zobaczcie zapowiedź "Edgerunner" poniżej:

Oglądaj

Twórcami warstwy fabularnej i scenariuszowej serialu są oczywiście ludzie z CD Projekt RED, natomiast warstwę wizualną przygotowało japońskie Studio Trigger, a reżyserem projektu jest Hiroyuki Imaishi ("Kill la Kill").

Na razie nie znamy zbyt dużo szczegółów na temat fabuły, ani obsady serialu "Cyberpunk: Edgerunners". Niestety, nie znamy też dokładnej daty premiery produkcji - Netflix poinformował jedynie, że projekt zagości u nich już we wrześniu 2022 roku.