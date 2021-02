Cynthia Erivo jako Aretha Franklin. Zobacz zwiastun miniserialu o królowej soulu

"Geniusz: Aretha" to trzeci sezon nagrodzonej Emmy antologii, która prezentuje fascynujące historie najwybitniejszych postaci świata. W pierwszym sezonie Geoffrey Rush wcielił się w Einsteina, w drugim - Antonio Banderas wystąpił jako Picasso. Teraz Cynthia Erivo - laureatka nagród Tony, Emmy i Grammy mierzy się z legendą Arethy Franklin. I trzeba przyznać, że całkiem nieźle jej to wychodzi.

"Geniusz: Aretha" - zwiastun serialu o Arethcie Franklin

Choć nie umiała czytać nut, Aretha Franklin samodzielnie nauczyła się grać na pianinie, a już w wieku 12 lat zaczęła nagrywać piosenki i śpiewać na trasach gospel wraz ze swoim ojcem. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała z Columbia Records już jako 18-latka. W 1966 roku przeniosła się do Atlantic Records, gdzie nagrała wiele swoich przebojów. W 1979 roku rozpoczęła się jej 40-letnia prywatna i zawodowa przyjaźń z Clive’em Davisem.

Aretha Franklin, od lat 60. nazywana "królową soulu", zdobyła 18 nagród Grammy i sprzedała 75 milionów płyt na całym świecie. Znalazła się na 1. miejscu listy najlepszych wokalistów wszech czasów magazynu "Rolling Stone", a jej głos został uznany za lokalny skarb w jej rodzinnym stanie Michigan. Co istotne, używała go nie tylko do śpiewania. Odegrała też znaczącą rolę w walce o prawa obywatelskie.

W poświęconej jej, 8-odcinkowej produkcji, w legendę soulu wciela się Cynthia Erivo znana m.in. z filmów "Źle się dzieje w El Royale", "Wdowy" i "Harriet", za który otrzymała nominację do Oscara. W serialu usłyszymy wiele hitów królowej soulu, m.in. "I Never Loved a Man (The Way I Love You)", "Don’t Play That Song", "Since You’ve Been Gone", "Baby I Love You" oraz "Chain of Fools", do którego taktów zmontowano zwiastun serii.

Oglądaj

"Geniusz: Aretha" - kiedy premiera?

Poza główną gwiazdą, w miniserii "Geniusz: Aretha" wystąpią też Courtney B. Vance, Malcolm Barrett, David Cross, Patrice Covington, Marque Richardson i Kimberly Hébert Gregory. Showrunnerką, scenarzystką i producentką wykonawczą "Arethy" jest nagrodzona Pulitzerem Suzan-Lori Parks. W produkcję zaangażowani są też Brian Grazer, Ron Howard, Clive Davis, Craig Kallman, Ken Biller, Fox 21 Television Studios i Imagine Television Studios. Serial powstał dla National Geographic.

Nowy sezon antologii "Geniusz" będzie miał swoją premierę 21 marca 2021. National Geographic zapowiada emisję przez cztery tygodnie po dwa odcinki.