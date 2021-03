Czarnoskóry Kapitan Ameryka w "Falcon and the Winter Soldier"? Kim jest Isaiah Bradley?

W drugim odcinku serialu Marvela "Falcon and the Winter Soldier" zadebiutował Isaiah Bradley. Kim jest ta postać i co ma wspólnego z czarnoskórym Kapitanem Ameryką?

26 marca 2021 roku na platformie Disney+ zadebiutował drugi odcinek serialu Marvela "Falcon and the Winter Soldier". Widzowie poznali w nim wiele nowych postaci - w tym mężczyznę, który nazywa się Isaiah Bradley. Kim jest ten bohater?

Isaiah Bradley - kim jest postać z serialu "Falcon and the Winter Soldier"?

Po tym, jak w "Avengers: Endgame" Steve Rogers oddał tarczę Samowi Wilsonowi, fani byli przekonani, że Falcon został nowym Kapitanem Ameryką, co zresztą miało również miejsce w komiksach. Jednak w serialu "Falcon and the Winter Soldier" okazało się, że Sam nie ma zamiaru brać na swoje barki schedy po starym przyjacielu.

Brak wiary nie wynikał jedynie z faktu, że Rogers przez lata stał się żywym ucieleśnieniem amerykańskich ideałów. W drugim odcinku widzowie mogli dostrzec, że zwątpienie wynika z koloru skóry Wilsona, który świadomy systemowego rasizmu w USA bał się dzierżenia tarczy Kapitana Ameryki. Widać to doskonale w scenie, w której Bucky Barnes zabiera Falcona na spotkanie z mężczyzną imieniem Isaiah Bradley.

W domu starca wychodzi na jaw ukrywana przez lata prawda - po zaginięciu Kapitana Ameryki rząd amerykański eksperymentował z Serum Superżołnierza i stworzył osoby posiadające moce podobne do zdolności Steve'a Rogersa. Jednym z nich był Bradley, z którym Bucky, wówczas jako Winter Soldier na usługach Hydry, starł się w Goyang podczas wojny koreańskiej. Po powrocie do kraju nie został potraktowany jak bohater. Z powodu panującego w Stanach Zjednoczonych rasizmu rząd zamknął go w więzieniu na 30 lat i eksperymentował z jego krwią, by stworzyć nowe Serum Superżołnierza. Z tego powodu Bradley zaszył się w Baltimore i stał się zgorzkniałym starcem.

To spotkanie wpłynęło na Falcona. Miał za złe Bucky'emu, że nie powiedział mu wcześniej o pierwszym czarnoskórym superbohaterze w historii USA, którym był Bradley. Być może konfrontacją z byłym bohaterem wojennym będzie jednym z czynników, który sprawi, że Sam pod koniec serialu postanowi jednak chwycić za tarczę Kapitana Ameryki.

Isaiah Bradley - czarnoskóry Kapitan Ameryka

Postać Isaiah Bradleya nie została wykreowana przez twórców serialu "Falcon and the Winter Soldier". Pomysł na czarnoskórego superżołnierz narodził się w 2003 roku za sprawą Roberta Moralesa i Kyle'a Bakera. Bradley pojawił się po raz pierwszy na kartach 7-zeszytowej miniserii Marvel Comics pod tytułem "Truth: Red, White & Black", która rozgrywa się głównie w czasach II wojny światowej. Czytelnik poznaje w niej historię grupy czarnoskórych żołnierzy, którzy zostali wykorzystani przez rząd i wojsko USA jako króliki doświadczalne.

Postanowiono bowiem zmienić ich w kopie Kapitana Ameryki. Naszprycowani nowym Serum Superżołnierza czarnoskórzy mężczyźni nie mieli jednak służyć za symbol Ameryki na froncie II wojny światowej. Ich celem było wykonywanie samobójczych misji, o których nikt nie miał się nigdy dowiedzieć. Szybko okazało się, że nowe serum nie działa tak, jak powinno i towarzysze Bradleya po kolei umierali.

Fot. foto: materiały promocyjne/Marvel Comics/Truth: Red, White & Black

Kapitan Ameryka miał połączyć siły z Bradleyem podczas misji w Schwarzwaldzie, ale traf chciał, że utknął na Oceanie. Isaiah, mimo iż całe życie poniewierany przez białych, szczególnie w wojsku, gdzie traktowano go jak przedmiot, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i wykonać misję w pojedynkę. Ukradł uniform Kapitana Ameryki i wyruszył do walki z nazistami. Początkowo szło mu dobrze, bo samodzielnie niemal uratował więźniów obozu koncentracyjnego, ale finalnie został załapany przez hitlerowców.

Miał trafić do Auschwitz, by przyjrzał mu się sam Josef Mengele, ale na szczęście został odbity przez niemiecki ruch oporu, który zdołał wysłać go do domu. Tam nie czekało go jednak miłe powitanie. Za niesubordynację trafił na wiele lat do więzienia. Kiedy wyszedł na wolność, okazało się, że serum robi swoje. Substancja spowodowała, że zachował młodość i supersiłę, jednak zdegenerowała jego umysł, przez co do końca życia zachowywał się jak kilkuletni chłopiec.

"Falcon and the Winter Soldier" - czy w serialu zapowiedziano nadejście Patriota?

W komiksach historia Bradleya jest o wiele mroczniejsza niż w filmowym uniwersum. Być może zdecydowano się na odstępstwa od oryginału, bo twórcy wykorzystają czarnoskórego bohatera w przyszłości. Widzowie serialu zaznajomieni z komiksami zapewne zwrócili uwagę, że Sama i Bucky'ego do domu Bradleya wpuścił młody chłopak imieniem Eli, który jest prawdopodobnie jego wnukiem. W komiksach wnuk czarnoskórego Capa po latach również został superbohaterem o pseudonimie Patriot i dołączył do Young Avengers.

Ostatnio w komiksach Marvela zaprezentowano nowego Patriota, więc nie wykluczone, że filmowy odpowiednik będzie połączeniem dwóch postaci. Za kilka lat Eli, wraz z zapowiedzianymi Kate Bishop, Ironheart, Ms. Marvel, Americą Chavez i wprowadzonymi w "WandaVison" Wiccanem i Speedem prawdopodobnie stworzą nową wersję filmowych Avengers. Niewykluczone, że dołączy do nich Joaquin Torres - wojskowy kompan Sama Wilosna, którego komiksowa wersja została nowym Falconem. Jedno jest pewne. Na oczach widzów rodzi się nowe pokolenie superbohaterów MCU.