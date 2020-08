Czekają nas GIGANTYCZNE zmiany w 5. sezonie "Riverdale". Znamy pierwsze szczegóły!

Emisja 4. sezonu "Riverdale" została przerwana w wyniku wybuchu pandemii koronawirusa. W efekcie, jak podają zagraniczne media, zamiast finału poprzedniej serii otrzymamy od razu kolejną. 5. sezon wchłonie trzy pozostałe epizody poprzednika, serwując nam przy tym niemałe zamieszanie fabularne. Co się zmieni w nadchodzących odcinkach?

"Riverdale" - co wiemy o 5. sezonie?

Informacja o tym, że w nadchodzącej serii czeka nas pięcioletni przeskok czasowy, krążyła po sieci od dawna. Potwierdził ją ostatecznie twórca serialu. Jak będzie wyglądać życie bohaterów po upływie tego czasu? Okazuje się, że... zupełnie inaczej.

Serwis That Hashtag Show podzielił się pierwszymi szczegółami związanymi z życiem Archiego i reszty ekipy po przeskoku czasowym. Wygląda na to, że Veronica będzie miała... męża. I nie, nie będzie to Archie. Wybrankiem panny Lodge będzie Chad Gekko, którego możecie kojarzyć ze spin-offu serialu - "Katty Keene". Jednak, choć postać zostanie zachowana, w Chada wcieli się zupełnie inny aktor. Zgodnie z opisem castingowym ma być to:

" Mężczyzna w okolicach 20 lat. Kontrolujący i neurotyczny mąż Veroniki, który pracuje na Wall Street. Choć jest czarujący, jego szemrane układy z Hiramem ujawniają jego moralną dwulicowość, narażając go przy tym na niebezpieczeństwo. "

Nie tylko Veronica doczeka się nowej drugiej połówki. W 5. sezonie w Riverdale zawita Jessica - nowa dziewczyna Jugheada. Wiele zmieni się także w życiu Archiego, który będzie realizował się w wojsku. Tam pozna niejakiego Erica Jacksona, który po poważnym wypadku w armii (straci nogę i dozna silnych poparzeń) przybędzie wraz z Archiem do tytułowego miasteczka. Na temat przyszłości Betty nie wiemy obecnie nic.

Co sądzisz o tych zmianach? Oni chyba oszaleli! Jestem na tak, zawsze to coś nowego Zobaczymy jak to poprowadzą...

"Riverdale" powróci z nowymi odcinkami w styczniu 2021 roku.