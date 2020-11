Nowe "Cztery wesela i pogrzeb" już w grudniu na HBO GO! Zobacz zwiastun serialu z gwiazdą "Gry o tron"

"Cztery wesela i pogrzeb" już niebawem zadebiutują w serwisie HBO GO. Nie będzie to jednak słynna komedia romantyczna z Hugh Grantem i Andie MacDowell, lecz serialowa wariacja na temat klasyka z udziałem gwiazdy "Gry o tron".

Piękna Amerykanka przyjeżdża do Londynu na wesele, gdzie poznaje przystojnego mężczyznę. Brzmi znajomo? "Cztery wesela i pogrzeb" to nowy serial komediowy wyprodukowany przez Mindy Kaling ("The Office") nawiązujący do romantycznego hitu z lat 90. XX wieku. W główną rolę wciela się teraz Nathalie Emmanuel znana fanom seriali jako Missandei, prawa ręka Daenerys z "Gry o tron". W produkcji gościnnie pojawi się gwiazda oryginalnej komedii romantycznej - Andie MacDowell.

"Cztery wesela i pogrzeb" - zwiastun serialu

Serial "Cztery wesela i pogrzeb" rozpoczyna się, kiedy Maya (Nathalie Emmanuel), młoda dyrektorka ds. komunikacji pracująca nad kampanią senatorską w Nowym Jorku, otrzymuje zaproszenie na ślub koleżanki ze szkoły, która obecnie mieszka w Londynie. Amerykanka postanawia rzucić wszystko i wyjechać... do Anglii, gdzie na weselu dawnej przyjaciółki spotyka pozostałych członków szkolnej paczki.

Po niespodziewanej wolcie przed ołtarzem, życie wszystkich przyjaciół zmienia się diametralnie. Bohaterów czeka burzliwy rok, który przyniesie nowe miłości, rozstania i skandal polityczny. Spojrzymy za kulisy londyńskiego życia towarzyskiego współczesnych trzydziestolatków i odwiedzimy wraz z nimi cztery wesela oraz pogrzeb.

Serial "Cztery wesela i pogrzeb" - kiedy premiera na HBO GO?

Choć opis serialu "Cztery wesela i pogrzeb" może przywodzić na myśl nie tylko brytyjski klasyk, ale także zawiązanie akcji "Emily w Paryżu", po nowym serialu Mindy Kaling możemy spodziewać się znacznie dojrzalszej fabuły. Aktorka, która w "The Office" wcielała się w Kelly Kapoor, była też koproducentką i jedną ze scenarzystek tego serialu, który niedawno został uznany za najśmieszniejszy na świecie.

Kaling od lat działa także jako producentka i scenarzystka innych seriali i filmów pełnometrażowych, w których przede wszystkim stawia na siłę kobiet i różnorodność etniczną. Nikogo nie powinno zatem dziwić, że w głównych rolach serialu "Cztery wesela i pogrzeb" zobaczymy Nathalie Emmanuel ("Gra o tron") i Nikesha Patela ("Artemis Fowl"), a także Brandona Mychala Smitha, Johna Reynoldsa i Rebeccę Rittenhouse. Gościnnie pojawi się w nim także Andie MacDowell.

Premiera serialu "Cztery wesela i pogrzeb" została zapowiedziana na 1 grudnia 2020.

Zniecierpliwionych fanów komedii romantycznych powinien ucieszyć fakt, że na HBO GO trafią od razu wszystkie odcinki pierwszego sezonu produkcji. Komplet 10 epizodów zostanie także wyemitowany 31 grudnia 2020 podczas sylwestrowego maratonu HBO 3.