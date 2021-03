Wielkimi krokami nadciąga "Loki" - trzeci serial Marvel Studios, który zadebiutuje na platformie Disney+. Po raz kolejny pojawiły się plotki mówiące o nastoletniej wersji tytułowego bohatera. Czy są poparte jakimiś dowodami?

"Loki" - brat Thor zostanie nastolatkiem?

O tym, że nadchodzącej produkcji Marvela w protagonistę może wcielić się więcej niż jeden aktor, spekuluje się od dawna. W końcu brat Thora słynie z tego, że za pomocą swojej magii może dowolnie zmieniać formę.

Do tej pory podejrzewano, że Loki zmieni się w kobietę. Nie wykluczone, że tak będzie, ale ostatnio pojawiły się głosy, że bóg kłamstw może również odmłodnieć, tak jak to miało miejsce w komiksach. Spostrzegawczy fani zauważyli bowiem, że do obsady dołączył młody aktor Jack Anthony Veal znany, chociażby z filmu "Tin" i serialu "The End of the F***ing World", który zdaniem niektórych osób, ma wcielić się w nastoletnią wersję Lokiego. Wszystko za sprawą najnowszego plakatu promującego serial.

Na Instagramie Veala pojawił się repost plakatu udostępnionego w drugiej połowie marca przez Marvel Studios.

Jeden z użytkowników zostawił pod postem komentarz o treści "Kid Loki", na co Veal odpisał, że nie może się doczekać. Wpis zniknął, co może sugerować, że rzeczywiście coś jest na rzeczy.

Kid Loki - kim jest?

Kid Loki to popularne wśród czytelników komiksów Marvela określenie postaci, która odrodziła się po śmierci oryginalnego Lokiego. Zadebiutował w 617. numerze "Thora" z 2010 roku i został stworzony przez Matta Fractiona i Pasquala Ferry'ego. Nowa wersja klasycznego antagonisty znacznie różniła się charakterem od swojego pierwowzoru. Kid Loki nadal miał skłonności do kłamstw, manipulacji i oszustw, ale nie był tak złowieszczy jak oryginalny Laufeyson. Dołączył nawet do superbohaterskich grup takich jak Young Avengers czy Asgardians of the Galaxy.

Niewykluczone, że Kid Loki może być przyszłością postaci granej dotychczas przez Toma Hiddlestona. Możliwe, że brat Thora, którego przygody będziemy śledzić w jego solowym serialu, na końcu przeistoczy się w dziecko. Czy to jeden z jego trików? A może Loki może odrodzi się jako młodsza wersja siebie lub nawet spotka swój odpowiednik z przeszłości? W końcu ważnym elementem produkcji będą podróże w czasie i wątek temporalnej agencji TVA. Biorąc pod uwagę, że w planach Marvel Studios jest adaptacja przygód Young Avengers, istnieje duża szansa, że serial ma przygotować grunt pod nową kinową serię o młodych superbohaterach MCU, tak jak robią to "WandaVision" oraz "Falcon and the Winter Soldier".

"Loki" - kiedy premiera?

Odpowiedzi na powyższe pytania poznamy za kilka miesięcy. Oprócz Hiddlestona w serialu "Loki" wystąpili Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku i Richard E. Grant. Reżyserką produkcji jest Kate Herron. Za scenariusz odpowiada natomiast Michael Waldron. Premiera już 11 czerwca 2021 roku na platformie Disney+, która wciąż nie doczekała się startu w Polsce.