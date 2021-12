TVP nie chce emitować serialu przez Macieja Stuhra? Telewizja odpowiada na zarzuty aktora

Jak twierdzi Maciej Stuhr, TVP nie chce emitować gotowego serialu ''Excentrycy'', by dogryźć w ten sposób aktorowi, który ma być na ''czarnej liście''. TVP skomentowało sprawę i wszystkiemu zaprzeczyło.

Skarga po debacie o "Bohemian Rhapsody" w TVP. Sprawa trafiła do KRRiT

W 2016 roku w kinach pojawił się film ''Excentrycy'', w którym główną rolę zagrał Maciej Stuhr. Film pokazuje lata 50. XX wieku - muzyk jazzowy wraca po wojcie do Ciechocinka, gdzie musi się na nowo odnaleźć.

Na podstawie filmu powstał 4-odcinkowy serial, który już 5 lat czeka na emisję w TVP. Maciej Stuhr w rozmowie z ''Gazetą Wyborczą'' wynał, że jest na ''czarnej liście'' TVP i dlatego telewizja nadal nie pokazała serialu. Film oraz serial zostały wyprodukowane przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, zaś koproducentami byli Telewizja Polska oraz Agora.

Reżyser Janusz Majewski potwierdził słowa aktora w wywiadzie dla ''Gazety Wyborczej'';

Czy prawdą jest to, co powiedział Maciej Stuhr? Przypuszczam, że tak. Jest to godne ubolewania i mam jak najgorsze zdanie na ten temat.