Czy kultowa postać z "The Walking Dead" będzie w końcu uprawiać seks? Twórca serialu unika odpowiedzi na pytanie

Serial "The Walking Dead" trwa już ponad dekadę. W trakcie 10 sezonów pojawiło się wiele postaci, które wchodziły ze sobą w rozmaite interakcje. Chociaż hit stacji AMC opowiada o apokalipsie zombie, nie brakuje bardziej przyziemnych tematów, dotyczących ludzkości. Jednym z nich jest seks. Okazuje się, że jeden z ulubieńców widzów, nie miał w tej materii zbyt wiele przeżyć. Co czeka go w przyszłości?

"The Walking Dead" - Daryl Dixon nie uprawiał seksu?

Chociaż serial "The Walking Dead" powstał na podstawie komiksu Roberta Kirkmana, w papierowym oryginale wiele wydarzeń wyglądało inaczej. W telewizyjnej adaptacji pojawiły się też postacie, których nie ma w komiksowej serii.

Jednym z takich bohaterów jest grany przez Norman Reedusa Daryl Dixon. Kiedy z serialu odszedł Andrew Lincoln wcielający się w Ricka Grimesa, Daryl stał się nowym protagonistą. Rick w ciągu swoich przygód miał kilka partnerek, z którymi łączyła go głębsza więź. Dixon jako postać introwertyczna raczej nie wchodził w relacje damsko-męskie, przez co fani od jakiegoś czasu zaczęli podejrzewać, że jest homoseksualny lub aseksualny. Twórcy zaprzeczyli tym domysłom, ale serial zbliża się do końca, a Daryl jak nie uprawiał seksu, tak go nie uprawia.

Scott Gimple - showrunner i producent wykonawczy "The Walking Dead" udzielił niedawno wywiadu serwisowi Looper. Podczas rozmowy został zapytany o seksualną przyszłość Daryla i podejrzenia widzów, którzy sądzą, że bohatera może łączyć coś z Carol graną przez Melissę McBride. Jak Gimple odpowiedział na to pytanie?

" Nie zagłębiając się w ten wątek, powiedziałbym, że Daryl i Carol mają jeden z najbardziej intymnych związków, jakie widzieliśmy w serialu. Powiem tylko tyle. Ale zdradzę, że wkrótce zobaczymy nowy wymiar postaci Daryla, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy w serialu. I to będzie… Nie mogę się doczekać, aż zobaczę tę odsłonę Daryla Dixona. "

Wymijająca odpowiedź nie zdradziła zbyt wiele na temat dalszych losów Daryla. Trudno powiedzieć, o jakiej sferze życia Dixona Gimple wspomniał w wywiadzie. Być może fani w końcu przestaną martwić się o życie seksualne bohatera, ale nie wykluczone, że twórca miał na myśli coś zupełnie innego.

"The Walking Dead" - kiedy premiera nowych odcinków?

Twórcy oryginalnie planowali, by wraz z 10. rocznicą serialu zakończyć produkcję sezonem 11., ale pandemia koronawirusa sprawiła, że harmonogram uległ zmianie. Z tego powodu na finał produkcji, trzeba będzie poczekać jeszcze kilka miesięcy. Twórcy postanowili jednak wynagrodzić widzom komplikacje i przygotowali sześć bonusowych odcinków przedostatniego sezonu. Mają zadebiutować na AMC na początku roku 2021. Dokładna data nie jest jeszcze znana.

