Czy powstanie drugi sezon "WandaVision"? Twórcy serialu Marvela zabrali głos

Pierwsza serialowa produkcja Marvel Studios dobiegła końca. Czy w przyszłości zobaczymy kolejne odcinki przygód Scarlet Witch i Visiona. A może był to jednorazowy tytuł?

"WandaVision" sezon 2 - czy powstanie kontynuacja serialu Marvela?

Serial "WandaVision" był nowym rozdziałem w historii MCU. Nie tylko ze względu na nowatorską formę podania, ale również dlatego, że pogłębił postacie, które do tej pory znajdowały się na drugim planie. Nic więc dziwnego, że produkcje jest wysoko oceniana przez krytyków i widzów.

Sukces opowieści o Wandzie i Visionie sprawił, że fani zastanawiają się, czy w przyszłości zobaczą drugi sezon serialu. Stacje telewizyjne i platformy streamingowe przyzwyczaiły widzów do tego, że gdy dany tytuł cieszy się popularnością, otrzymuje kontynuację. Coraz częstsze są jednak tak zwane mniseriale, jak "Gambit królowej", "Czarnobyl" czy "Od nowa". I chociaż zazwyczaj kończą się na jednym sezonie i są stworzone jak film w odcinkach, "Nawiedzony dom na wzgórzu" udowodnił, że miniserial też może doczekać się kontynuacji.

Jak jednak będzie z "WandaVision"? Kevin Feige rozmawiał na ten temat z portalem tvline.com. Co szef Marvel Studios powiedział zapytany o kontynuację pierwszego serialu MCU?

Jestem zbyt długo w Marvelu, aby powiedzieć stanowcze nie lub tak w odniesieniu do kolejnego sezonu "WandaVision". Cała zabawa z MCU polega na crossoverach seriali i filmów. Czasami serial dostaje drugi sezon, a czasami kontynuacja jest w filmie, a potem z powrotem w serialu.

Feige dopełnił enigmatyczną odpowiedź, zdradzając, że wszelkie plany dotyczące drugiego sezonu 2 'będą podyktowane historią nadchodzących seriali i filmów Marvela".

Jeszcze bardziej jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o kontynuację "WandaVision" unikała Jac Schaeffer - scenarzystka i showrunnerka serialu. O drugi sezon produkcji została zapytana w wywiadzie dla New York Times.

To jedna z rzeczy, o których nie mogę zbyt dużo mówić. Powtórzę tylko to, co powiedział Kevin Feige: Postanowiliśmy stworzyć bardzo kompletną i satysfakcjonującą serię. Ale z bytem takim jak Marvel Cinematic Universe, nigdy nic nie wiadomo.

Oznacza to, że przyszłość "WandaVision" stoi pod znakiem zapytania. Trudno powiedzieć, czy wymijająca odpowiedź wynika z próby zachowania tajemnicy dotyczącej kolejnych produkcji Marvela, czy może twórcy jeszcze sami nie wiedzą, w którą stronę zadecydują pójść. O tym przekonamy się wraz z premierami kolejnych produkcji MCU.

"Falcon and Winter Soldier" - kiedy premiera?

Drugą produkcją MCU będzie "Falcon and Witner Soldier". Za tytuł odpowiada Kari Skogland. W tytułowych bohaterów ponownie wcielili się Anthony Mackie i Sebastian Stan. W "Falcon and Winter Soldier" wystąpią również Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly and Daniel Brühl. Pierwszy odcinek zadebiutuje na platformie Disney+ już 19 marca 2021 roku. Usługa nadal nie jest dostępna w Polsce.