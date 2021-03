Czy serial "Falcon and the Winter Soldier" będzie powiązany z "Venomem"?

W serialu Marvela "Falcon and the Winter Soldier" pojawił się wątek, który może być uznany za powiązanie MCU z filmami o Venomie. O co chodzi?

Kinowy świat Marvela z roku na rok coraz bardziej się zagęszcza. Czy to możliwe, że niebawem uniwersum Sony i MCU się połączą? Czy Oprócz serii filmów o Spider-Manie, łącznikiem może być serial "Falcon and the Winter Soldier"?

"Falcon and the Winter Soldier" - czy w serialu pojawi się nawiązanie do "Venoma"?

W drugim odcinku solowych przygód wiernych druhów Kapitana Ameryki pojawiły się dwa wątki, sugerujące, że niebawem możemy zobaczyć jednego z nosicieli Symbiota o imieniu Canage. Chodzi o scenę, w której zadebiutował Isaiah Bradley oraz moment, w którym Flag-Smashers uciekli przed ludźmi tajemniczego Power Brokera.

Skoro twórcy potwierdzili, że w MCU istniały nie tylko udane próby odtworzenia Serum Superżołnierza, ale również prywatne osoby, mające dostęp do formuły, wyposażającej zwykłych ludzi w nadludzkie moce, niewykluczone, że niebawem poznamy naukowca, stojącego za eksperymentami nad substancją. Istnieje duża szansa, że będzie to znany z komiksów Marvela doktor Karl Malus.

Karl Malus - kim jest złoczyńca z komiksów Marvela?

Karl Malus został stworzony przez Michaela Fleishera i Steve'a Leialohę w 1980 roku na kartach komiksu "Spider-Woman" #30. Jest wybitnym naukowcem zafascynowanym superbohaterami. Jego zainteresowanie narodziło się wraz z debiutem Fantastycznej Czwórki. Od tego momentu starał się zgłębić wiedzę na temat pochodzenia nadludzkich umiejętności. Po ukończeniu studiów starał się o dotację na swoje badania naukowe, jednak bezskutecznie.

Malus pozbawiony finansów, postanowił zwrócić się o pomoc do świata przestępczego. Początkowo pracował jako dostawca różnego rodzaju specjalnych substancji i broni chemicznej. Z czasem udało mu się zdobyć dostęp do superczłowieka - przestęcy o pseudonimie Fly. Tak zaczęły się jego kontakty z takimi superbohaterami jak Spider-Woman, Werewolf by Night czy Hank Pym. Był odpowiedzialny za powstanie kilku superprzestępców. Między innymi dał oryginalnemu Power Manowi cząsteczki Pyma, przeistaczając go w nowego Giant-Mana. Eksperymentował też na osobach szukających pomocy medycznej, takich jak Antonio Rodriguez, którego zmienił w hybrydę człowieka i pancernika o pseudonimie Armadillo.

Fot. foto: Marvel Comics/materiały prasowe/Captain America: Sam Wilson #3

Podczas jednego z pobytów w więzieniu Malus nawiązał kontakt z Power Brokerem - szemranym przedsiębiorcą, który zajmował się wyposażaniem ludzi w moce superbohaterów. Czasami robił to na zlecenie złoczyńców, tworząc nowych superprzestępców, ale zdarzało mu się też wykorzystywać obiekty swoich poczynań do własnych celów - na przykład po to, by utworzyć federację wrestlingową dla osób z nadludzkimi mocami. W tym czasie Malus zdobył pole do eksperymentów.

Po wielu latach za sprawą łotra znanego jako Wizard, Malus połączył się z Carnege'em - pomiotem Venoma, będącym jednym z najniebezpieczniejszych Symbiotów na Ziemi. Powiązanie z pasożytem nie tylko dało badaczowi przerażające moce Klyntarów, ale również pogłębiło jego szaleństwo. W tym czasie rozpoczął współpracę ze złowrogą organizacją Serpent Solutions, dla której stworzył rzeszę hybryd ludzi i zwierząt.

"Falcon and the Winter Soldier" - co Malus ma wspólnego z serialem Marvela?

Malus pracował z Serpent Solutions w okresie, w którym Sam Wilson został nowym Kapitanem Ameryką. Podczas jednej z misji Cap natknął się na trop zaginionego chłopaka - Joaquína Torresa. Ślady doprowadziły Sama do jednego z laboratoriów Malusa. Szaleniec uwięził Kapitana Amerykę i przemienił go w nową wersję Cap-Wolfa - pół czlowieka pół wilka. Okazało się też, że Malus wykorzystał wiernego sokoła Wilsona imieniem Redwing, by połączyć DNA ptaka z DNA Torresa. W ten sposób narodził się nowy Falcon, ponieważ u Joaquína wykształciły się naturalne skrzydła i kilka innych ptasich cech.

Fot. foto: Marvel Comics/materiały prasowe/Captain America: Sam Wilson #3

Biorąc pod uwagę komiksową przeszłość Karla Malusa, niewykluczone, że pojawi się on również w serialu "Falcon and the Winter Soldier" jako osoba odpowiedzialna za wyposażenie Flag-Smashers w nadludzkie moce. W produkcji Marvel Studios nie tylko zadebiutował bowiem Power Broker, z którym naukowiec był silnie powiązany, ale również Joaquín Torres. Na razie jest żołnierzem U.S. Air Force, ale istnieje szansa, że pod koniec serialu poznamy nowego Falcona.

Trudno przewidzieć w jaki sposób uniwersum Sony Pictures, będzie powiązane z MCU i czy w przyszłości ewentualnego serialowego Malusa, czego to, co jego komiksowy odpowiednik, czyli połączenie z Carnage'em, który będzie głównym przeciwnikiem w "Venomie 2". Prawdopodobnie nie, ale szansa istnieje, tym bardziej że zwiastun Morbiusa zasugerował, iż oba filmowe światy Marvela będą w jakiś sposób powiązane. Warto też pamiętać, że Karl Malus pojawił się już na małym ekranie. Odgrywał ważną rolę w drugim sezonie serialu "Jessica Jones".

"Falcon and the Winter Soldier" - kiedy premiera kolejnego odcinka?

Czy Malus rzeczywiście pojawi się w MCU? Przekonamy się zapewne w kolejnym odcinku, w którym prawdopodobnie twórcy rzucą więcej światła na postać Power Brokera. Serial w reżyserii Kari Skogland jest emitowany co tydzień na Disney+. Już 2 kwietnia 2021 roku zobaczymy trzeci odcinek produkcji. Oprócz Anthony'ego Mackiego i Sebastiana Stana w serialu "Falcon and the Winter Soldier" wystąpili również Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly i Daniel Brühl.