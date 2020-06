Czy w 2. sezonie „The Mandalorian” poznamy prawdziwe imię Baby Yody? Jeden z członków ekipy już je zna

Aktorski serial ze świata „Gwiezdnych wojen”, czyli „The Mandalorian” zadebiutował w zeszłym roku, wraz ze startem platformy streamingowej Disney+. Szybko zdobył przychylność widzów i krytyków, którzy w szczególności chwalili specyficzny, niemal westernowy klimat produkcji oraz jednego z głównych bohaterów – urocze „Dziecko”, które Internet szybko określił mianem Baby Yody. Ksywka wynika z tego, że bohater pochodzi z rasy, do której należy słynny mistz Jedi – Yoda.

Baby Yoda ma imię

Showrunner produkcji, reżyser Jon Favreau, w pewny momencie zdradził jednak, że bohater posiada prawdziwe imię, które w przyszłości poznamy. Teraz jego słowa potwierdza Sam Hargrave, reżyser filmu „Tyler Rake: Ocalenie” i stały współpracownik Marvela (jako koordynator kaskaderów), który współpracował jako reżyser drugiej ekipy zdjęciowej przy 2. sezonie.

" „Tak, znam imię Dziecka. Noszę ze sobą ten sekret. Jest to ciężkie brzemię” – zdradził Gargrave w rozmowie z portalem Collider. "

Czy oznacza to, że imię bohatera pojawi się w 2. sezonie?

Taki obrót spraw każe przypuszczać, że prawdziwe imię bohatera może pojawić się już w 2. sezonie popularnego serialu. Z drugiej strony może być też sprytną zagrywką twórców, którzy w ten sposób bawią się z zainteresowaniem widza.

Przypomina to nieco sytuację z serialu MTV –„Teen Wolf: Nastoletni wilkołak”, w której przez lata widzowie nie poznali imienia jednego z głównych bohaterów, co doprowadziło do serii zabawnych sytuacji i specyficznych mrugnięć oka do widza z ekranu. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że twórcy „The Mandalorian” będą bawić się z widzem w podobną grę w kotka i myszkę.

Jak podaje autor serwisu Collider, istnieje też szansa, że poznaliśmy już imię Baby Yody. W jednej z sesji pytań i odpowiedzi, aktor i reżyser Taika Waititi odpowiedział bowiem w żartobliwy sposób, że Baby Yoda nazywa się… Nigel.

