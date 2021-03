Czy w "Avengers: Age of Ultron" kryje się klucz do sceny po napisach z "WandaVision"?

W ósmym odcinku "WandaVision" pojawiła się wstrząsająca scena po napisach. Czy jest bezpośrednio związana z filmem "Avengers: Age of Ultron"?

"WandaVision" - kim jest biały Vision?

Przedostatni odcinek pierwszego serialu Marvela rozgrywającego się w MCU był swego rodzaju retrospekcją Scarlet Witch. Widzowie mieli okazję zgłębić przeszłość bohaterki granej przez Elizabeth Olsen.

Pojawiło się wiele odniesień do filmowych wydarzeń, w które była zaangażowana Wanda Maximoff, w tym sytuacji pochodzących z filmu "Avengers: Age of Ultron". Chociaż praktycznie cały odcinek był poświęcony traumie tytułowej bohaterki, w scenie po napisach pojawiła się postać, która jednych część widzów zaszokowała, część zaintrygowała a pozostałym podsunęła kolejną teorię dotyczącą przyszłości MCU. Czy w produkcji powróci jeden z dawnych wrogów Avengers?

W scenie po napisach widzimy, że zespołowi pod dowództwem dyrektora S.W.O.R.D. - Tylerowi Haywardowi udaje się odbudować zabitego przez Thanosa Visiona. Mężczyzna nie zrobił tego jednak z troski o dobro herosa. Widzi w syntezoidzie potężną broń, którą może wykorzystać w walce z zagrożeniami dla Ziemi. Z fabuły odcinka wynika, że Hayward bezpośrednio przyczynił się do obecnego stanu Wandy. Zmanipulował ją, by dostarczyła energii dla aktywowania nowej wersji Visiona. W ostatnich sekundach ósmego odcinka widzimy, że plan się udał. Nowy syntezoid budzi się do życia.

Nie jest to jednak dobrze znany Vision. Różni się wyglądem od członka Avengers. Nowa postać straciła swoje kolory. Miłośnicy komiksów Marvela oczywiście od razu wyłapali odniesienie do słynnej historii zaprezentowanej na kartach serii "West Coast Avengers", w której doszło do podobnej sytuacji. Rządowa agencja przechwyciła Visiona i rozebrała go na części. Herosom udało się odzyskać jego ciało i ponownie złożyć do kupy. Komiksowy Vision powrócił jednak w nowej odsłonie - był biały jak duch.

To nie jedyna zmiana, jaka dokonała się w syntezoidzie. Restart Visiona odbył się bez użycia poprzedniego skanu mózgu Wonder Mana, przez co nowa odsłona herosa była kompletnie wyprana ze zdobytych przez lata ludzkich odruchów i emocji. Z czasem biały Vision został wykorzystany do infiltracji Avengers przez Anti-Visiona - alternatywną wersję herosa pochodzącą z innego wymiaru.

Trudno powiedzieć, czy twórcy serialu postanowią wprowadzić Anti-Visiona, czy raczej wykorzystają inną postać istniejącą w komiksach, ale obecną również w filmach. Według Shawna S. Lealosa z portalu CBR, w "WandaVision" może powrócić Ultron, albo jego nowa wersja. To właśnie on mógłby zamieszkać w nowym ciele Visiona i sprowadzić na świat kolejną klęskę. Zdaniem dziennikarza wskazuje na to drobny detal, odnoszący się do filmu "Avengers: Age of Ultron".

"WandaVision" - scena po napisach ma związek z "Avengers: Age of Ultron"?

Oprócz nowego koloru ciała Visiona pojawia się też jeszcze jedna odmienna barwa. Oryginalny syntezoid był napędzany między innymi Kamieniem Umysłu. W warstwie wizualnej ten stan rzeczy był symbolizowany od samego początku jasnopomarańczowym kolorem. Dioda i oczy nowego Visiona świecą się jednak na blado-niebiesko. Zdaniem Leaosa ta barwa wskazuje na powrót Ultrona. W filmie "Avengers: Age of Ultron" ten kolor początkowo jest zarezerwowany dla tytułowego androida. Widać to w scenie walki pomiędzy J.A.R.V.I.S.-em, a zalążkiem Ultrona, który był wówczas na etapie rozbudowanej sztucznej inteligencji.

W scenie pojedynku dwóch A.I. przydzielono im kontrastujące ze sobą kolory. W wyniku dalszych wydarzeń pomarańcz został przypisany Visionowi (do którego powstania przyczynił się również J.A.R.V.I.S.), a Ultron w ciele robota zamienił niebieski na czerwony. Istnieje więc szansa, że organizacja S.W.O.R.D. tworząc nowego Visiona omyłkowo doprowadziła do powstania nowej wersji Ultrona, który przejmie ciało syntezoida, tak jak to zresztą planował w filmie z 2015 roku.

"WandaVision" - kiedy premiera finału?

Niewykluczone, że w ostatnim odcinku serialu zobaczymy pojedynek dwóch Visionów. Z poprzedniej części historii zaprezentowanej w "WandaVision" wynika, że Scarlet Witch udało się odtworzyć swojego ukochanego za pomocą magii chaosu. Oczywiście problemem jest fakt, że mąż Wandy może funkcjonować jedynie w obrębie jej mocy, czyli w sztucznie wykreowanej rzeczywistości rodem z sitcomu.

Czy Ultron rzeczywiście powróci? A może to kolejna nietrafiona teoria, jak w przypadku Mephisto? O tym przekonamy się już 5 marca 2021 roku, kiedy ostatni odcinek "WandaViison" zadebiutuje na Dinsey+. W serialu Jac Schaeffer i Matta Shakmana oprócz Olsen wystąpili Paul Bettany, Randall Park, Kat Dennings, Teyonah Parris oraz Kathryn Hahn. Platforma streamingowa wciąż nie jest oficjalnie dostępna w Polsce.