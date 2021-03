W drugim odcinku serialu "Falcon and the Winter Soldier" pojawił się wątek, który może zapowiadać pojawienie się mutantów w filmowym uniwersum Marvela.

Serial "Falcon and the Winter Soldier" to kolejna produkcja Marvel Studios poszerzająca kinowe uniwersum. Czy to możliwe, że przygody Sama Wilsona i Jamesa Barnesa wprowadzą do MCU mutantów?

"Falcon and the Winter Soldier" - serial Marvela zasugerował powrót filmowego Wolverine'a?

Fani Marvela od lat marzą, by w MCU w końcu pojawili się mutanci. Na wielki team-up oryginalnego składy Avengers i X-Men nie ma już co liczyć, ale niewykluczone, że tego typu sytuację zobaczymy z nowym wcieleniem słynnych grup superbohaterskich. Być może szybciej, niż się wszystkim wydaje, bo wielu widzów serialu "Falcon and the Winter Soldier" widzi w nim zapowiedź homo superior z Wolverinem na czele.

W drugim odcinku Bucky i Sam odwiedzają Isaiah Bradleya - pierwszego czarnoskórego superbohatera USA, który mimo bohaterskich czynów podczas wojny koreańskiej, po powrocie do USA spędził 30 lat w więzieniu, służąc naukowcom jako obiekt doświadczalny. Bradley był bowiem jednym z obiektów projektu wojkowo-rządowego, którego celem było odtworzenie formuły Serum Superżołnierza. Z tego powodu stał się kopią Kapitana Ameryki i na bazie tego odkrycia, próbowano stworzyć kolejnych superżołnierzy.

Okazuje się, że komuś się to udało, o czym świadczą członkowie organizacji terrorystycznej Flag-Smashers, wyposażeni w supersiłę, szybkość i odporność. To właśnie z nimi walczą tytułowi bohaterowie. Pod koniec odcinka okazało się, że prawdopodobnie Flag-Smashers wykradli serum tajemniczej postaci znanej jako Power Brocker. W komiksach Marvela był to przedsiębiorca, dający chętnym supermoce w zamian za współprace.

Niewykluczone, że w MCU będzie podobnie, ale wielu fanów Marvela widzi inne komiksowe powiązanie. Skoro w okresie, gdy Cap przebywał w bryle lodu, rząd USA postanowił wznowić prace nad substancją stworzoną przez Abrahama Erskine'a, to niewykluczone, że Serum Superżołnierza nie było jedynym projektem prowadzonym przez wojsko. W komiksach wyszło niedawno na jaw, że Kapitan Ameryka to w rzeczywistości Weapon I - protoplasta kolejnych superbohaterów stworzonych przez rządy różnych krajów. Zaliczają się do nich między innymi takie postacie jak Nuke, Deadpool, Fantomex, czy sam Wolverine, który nosił kryptonim Weapon X. Co ciekawe mutanci byli bardzo chętnie wykorzystywani przez naukowców pracujących w kolejnych odsłonach Weapon Plus. Stąd więc podejrzenie, że motyw rządowych eksperymentów może posłużyć twórcom MCU do wprowadzenia do świata przedstawicieli homo superior.

Czy to możliwe, że podczas kolejnych przygód Falcon i Winter Soldier odkryją, iż za powstanie organizacji Flag-Smashers odpowiada program Weapon Plus? Niewykluczone, ale należy pamiętać, że wątek próby odtworzenia Serum Superżołnierza pojawił się na samym początku istnienia MCU w filmie "The Incredible Hulk". Beneficjentem jednej z prób ponownego uzyskania substancji produkującej superżołnierzy był przecież Emil Blonsky, czyli wróg Hulka o pseudonimie Abomination. Trop łączący "Falcon and the Winter Soldier" z mutantami i nową wersją Wolverine'a może więc okazać się fałszywy.

"Falcon and the Winter Soldier" - kiedy premiera kolejnego odcinka?

Serial w reżyserii Kari Skogland jest emitowany co tydzień na Disney+. Już 2 kwietnia 2021 roku zobaczymy kolejny odcinek produkcji. Oprócz Anthony'ego Mackiego i Sebastiana Stana w serialu "Falcon and the Winter Soldier" wystąpili również Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly i Daniel Brühl.