"Czysta krew" powraca! Powstanie reboot serialu o wampirach

Twórca "Riverdale" stworzy reboot serialu "Czysta krew". Słynna produkcja o wampirach we współczesnym świecie trafi na HBO. Kto wcieli się w głównych bohaterów?

Wampiry od dawna cieszą się szczególnym uznaniem w popkulturze. Nic więc dziwnego, że zdecydowano się wznowić jeden z większych hitów telewizyjnych, opowiadających o dzieciach nocy. Niebawem na antenie HBO ponownie zobaczymy "Czystą krew". Za reboot serialu ma odpowiadać twórca "Riverdale"

"Czysta krew" - HBO tworzy reboot serialu o wampirach

Główną cechą branży rozrywkowej jest jej powtarzalność i częsty powrót do dobrze sprawdzonych rozwiązań. Ale skoro coś się raz przyjęło, to czemu by nie zarobić na tym po raz drugi, tym bardziej jeśli fani oryginału wciąż o nim pamiętają? Z takiego założenia wyszli szefowie HBO, którzy postanowili reaktywować kolejny słynny serial.

Jak podaje TVLine, shworunner "Riverdale" - Roberto Aguirre-Sacasa, Jami O'Brien oraz twórca oryginalnej "Czystej krwi" - Alan Ball, mają odpowiadać za produkcję rebootu serialu. Aguirre-Sacasa i O'Brien będą również odpowiedzialni za scenariusz pilota. Stacja HBO na razie nie potwierdziła oficjalnie tych doniesień, ale można założyć, że skoro pojawiły się konkretne nazwiska nowa "Czysta krew" rzeczywiście zobaczy niebawem światło dzienne.

Oryginalna "Czysta krew" doczekała się sześciu sezonów, które były emitowane od roku 2007 do 2014. Serial został oparty na serii książek Charlaine Harris "The Southern Vampire Mysteries". Akcja dzieje się w fikcyjnym miasteczku Bon Temps w momencie, kiedy wynaleziono syntetyczną krew, co spowodowało ujawnienie się wampirów. Główną bohaterką jest Sookie Stackhous (Anna Paquin). W świecie przedstawionym serialu wampiry muszą próbować zintegrować się z ludzkim społeczeństwem i walczyć o swoje prawa oraz zmagać się z wieloma problemami współczesnego świata.

"Czysta krew" - kiedy premiera rebootu?

Na razie nie wiadomo, co będzie głównym wątkiem odświeżonej wersji serialu i czy powrócą w niej dobrze znani bohaterowie. Oprócz Paquin w oryginalnej "Czystej krwi" wystąpili Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesley, Chris Baue roraz Nelsan Ellis. Na razie nie podano, kiedy możemy spodziewać się premiery rebootu serialu.