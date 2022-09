"Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" jest największym hitem Netflixa od czasu "Stranger Things"

Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera hitem dla Netflix

Serial od czasu swojej premiery 21 września 2022 roku był oglądany przez 196 milionów godzin na całym świecie. To sprawiło, że znalazł się w okolicach szczytu zestawienia najpopularniejszych produkcji w historii Netflixa, od czasu kiedy serwis zmienił liczenie swojej oglądalności w czerwcu 2021 roku.

Od tamtej pory jedynie "Squid Game", drugi sezon "Bridgertonów", czwarty "Stranger Things" i "All of Us Are Dead" miały wyższą oglądalność w ciągu tygodnia od premiery - i każdy z tych seriali miał więcej odcinków, niż "Dahmer".

Serial biograficzny "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" ukazuje historię okrutnych zbrodni popełnianych na pozbawionych wsparcia osobach z marginalizowanych środowisk. Twórcy wskazują na rasizm systemowy i nieudolność policji, które pozwoliły jednemu z najgroźniejszych seryjnych morderców zabijać bezkarnie przez ponad dekadę.

Dahmer szybko przyznał się do 16 morderstw popełnionych w Wisconsin plus do jednego popełnionego w Ohio w 1978 roku, a także do licznych niewyobrażalnych aktów nekrofilii i kanibalizmu.

Główną rolę w zagra Niecy Nash, która wciela się w Glendy Cleveland, przenikliwą sąsiadkę walczącą o sprawiedliwość. Natomiast Dahmera zagrał Evan Peters, znany z filmów "X-Men" oraz serialu "WandaVision". W pozostałych rolach pojawili się Richard Jenkins, Molly Ringwald, Michael Learned, Penelope Ann Miller i Dyllón Burnside.

"Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" jest już dostępny na Netflix.