"Dahmer - Potwór": serial zdenerwował osoby LGBTQ z powodu niesmacznego oznaczenia na Netflixie

"Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" to nowy serial Netflixa, który zdobywa bardzo dużą popularność na całym świecie.

Dahmer - Potwór: serial miał niesmaczne oznaczenie na Netflixie

Serial od czasu swojej premiery 21 września 2022 roku był oglądany przez 196 milionów godzin na całym świecie. To sprawiło, że znalazł się w okolicach szczytu zestawienia najpopularniejszych produkcji w historii Netflixa, od czasu kiedy serwis zmienił liczenie swojej oglądalności w czerwcu 2021 roku.

"Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" ukazuje historię okrutnych zbrodni popełnianych na pozbawionych wsparcia osobach z marginalizowanych środowisk - często polując na czarnoskórych gejów i biseksualistów. Twórcy wskazują na rasizm systemowy i nieudolność policji, które pozwoliły jednemu z najgroźniejszych seryjnych morderców zabijać bezkarnie przez ponad dekadę.

Jak podaje CinemaBlend, tuż po premierze serialu "Dahmer. Potwór: Historia Jeffreya Dahmera", w mediach społecznościowych pojawiły się głosy krytyki dotyczące oznaczenia tytułu jako produkcji queerowej.

Jasne, intencje pracowników Netflix odnosiły się najprawdopodobniej do faktu, że Dahmer szukał ofiar wśród gejów i biseksualnych mężczyzn. Co jest jednak całkiem zrozumiałe, członkowie społeczności LGBTQ+ uznali, że może lepiej by było, żeby treści queer zawierały pozytywną reprezentację, a nie tytuły, w których ofiarami są osoby LGBTQ+.

Negatywna reakcja dotarła do przedstawicieli platformy i postanowili usunąć znacznik, sugerujący, że "Dahmer. Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" to serial o społeczności LGBTQ+.