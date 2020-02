Daniel Radcliffe zostanie nowym superbohaterem Marvela? Gwiazdor "Harry'ego Pottera" odniósł się do informacji na ten temat

W 2019 roku Marvel Studios potwierdziło, że niebawem powstanie aktorski serial o zamaskowanym herosie znanym jako Moon Knight. Szybko zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące tego, kto wcieli się w bohatera z komików Marvela. Jednym z branych pod uwagę aktorów był gwiazdor serii "Harry Potter" - Daniel Radcliffe. Co o serialu "Moon Knight" ma do powiedzenia sam zainteresowany?

Informację na temat angażu Radcliffa do głównej roli w serialu "Moon Knight" przekazał Daniel Richtman - niezależny dziennikarz, który w przeszłości potwierdził kilka filmowych plotek na długo przed przekazaniem ich oficjalnie do wiadomości publicznej.

Niestety brytyjski aktor zdementował swój udział w serialu Marvela w rozmowie z portalem Coming Soon.

Jeśli kiedykolwiek miałbym wrócić do jakiejś serii myślę, że scenariusz musiałby być na poziomie wyższym, niż wszystkie filmy, w których brałem udział. Zanim podpiszesz umowę na wieloletnią współpracę, musisz być pewien, że będziesz to kochał przez cały ten czas. Nie jestem przeciwny braniu w przyszłości udziału w jakiejkolwiek serii. To mogłoby być fajne. Ale pogłoski o serialu "Moon Knight" nie są prawdziwe. Oficjalnie mogę je zdementować. Nic mi na ten temat nie wiadomo. "