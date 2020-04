Danny DeVito i Aubrey Plaza wystąpią w animowanym horrorze "Little Demon"

Już niedługo zobaczymy Danny'ego DeVito w nietypowej dla niego roli. Gwiazdor wcieli się bowiem w samego Szatana. Aktor wystąpi w animowanym horrorze komediowym pod tytułem "Little Demon".

Jak podaje Deadline, stacja FX zamówiła pilotażowy odcinek serialu opowiadającego o dziecku diabła. DeVito wcieli się we władcę piekieł, który kilka lat temu zapłodnił jedną ze swoich kochanic. W wyniku tej relacji narodziła się córka Szatana. Jej nie do końca ziemskie pochodzenie sprawia, że przeżywa serię dziwacznych przygód.

W roli kochanki diabla usłyszymy znaną z takich produkcji jak "Parks and Recreation", "Legion" czy "Laleczka" Aubrey Plazę. W córkę Szatana wcieli się natomiast Lucy DeVito - prawdziwa córka Danny'ego DeVito. Pierwszy odcinek będzie trwał pół godziny. Twórcami serialu są Darcy Fowler, Seth Kirschner i Kieran Valla.

Oto jak prezentuje się oficjalny opis "Little Demon".

"

W "Little Demon" 13 lat po zapłodnieniu przez Diabła (Danny DeVito), mało zaangażowana matka (Plaza) i jej córka Antychrystka (Lucy DeVito) próbują wieść zwyczajne życie w Delaware, ale wciąż przeszkadzają im w tym potworne siły, włączając w to samego Szatana, który tęskni za prawami do opieki nad duszą swojej córki. "