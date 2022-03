Daredevil powróci w nowym serialu Marvela. Poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat produkcji

Niedawno seriale Marvela od Netflix (znane jako "DefendersVerse") pojawiły się ostatecznie na Disney+. To znaczy, że teraz to od Disneya zależy, co zdarzy się z takimi produkcjami, jak "Daredevil".

Daredevil doczeka się nowych odcinków. Już niedługo mają ruszyć zdjęcia

Fani serialu "Daredevil" od dawna czekali, by produkcja powróciła z kolejnym sezonem. Tak się nie stanie, ale Marvel Studios spełnia obietnicę daną tuż przed premierą filmu "Spider-Man: No Way Home" - Charlie Cox powróci w roli obrońcy Hell's Kitchen. Jak się okazuje w zupełnie nowym serialu lub filmie.

Decyzja o przeniesieniu seriali Marvela od Netflix na platformę Disney+ spowodowała, że fani zaczęli się zastanawiać, czy oznacza to przywrócenie wspomnianego DefendersVerse do życia.

Nowe doniesienia ze strony Production Weekly potwierdziły różne teorie na temat postaci Matta Murdocka i Kingpina, granych przez Charliego Coxa oraz Vincenta D’Onofrio, którzy pojawili się gościnnie w filmie "Spider-Man: No Way Home" i serialu "Hawkeye" - aktorzy powrócą do swoich ról, ale wcielą się w zupełnie nowe wersje tych bohaterów.

Według najnowszych informacji, Marvel Studios pracuje nad rebootem "Daredevila". Oznacza to, że zobaczymy zupełnie nowe wcielenie tytułowego bohatera, tym razem rzeczywiście osadzone w MCU.

Na razie informacja nie została potwierdzona oficjalnie, ale szykowanie rebootu "Daredevila" można było przewidywać od kilku miesięcy. Według zaufanego źródła na liście najbliższych przedsięwzięć Marvela znajduje się pozycja "Reboot Daredevila". Co ciekawe tytuł widnieje obok potwierdzonych filmów, które niebawem ujrzą światło dzienne - "Deadpool 3", "Madame Web" i "Kraven the Hunter".

Co prawda tylko jeden będzie realizowany przez Marvel Studios (czym jest oczywiście "Deadpoola"), ale firma posiada prawa do adaptacji przygód niewidomego herosa, więc fani marzący o Daredevilu walczącym u boku członków Avengers mogą spać spokojnie - taka przyszłość jest jak najbardziej prawdopodobna.

Na razie nie wiadomo, czy ta nowa wersja "Daredevila" będzie filmem, czy serialem. Możemy się raczej spodziewać tej drugiej opcji, co da twórcom nie tylko więcej czasu na przedstawienie nam nowego-starego Matta Murdocka, ale przy okazji będzie kolejnym powodem na to, by skorzystać z usługi Disney+. Na razie jednak musimy czekać na oficjalne potwierdzenie wieści.