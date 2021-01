Daredevil jednak w MCU? Szef Marvel Studios skomentował plotki

Czy Daredevil znany z seriali Marvela stworzonych przez Netflix powróci na łono MCU? Kevin Feige w końcu postanowił skomentować doniesienia na ten temat.

Wraz z fenomenem filmów Marvel Studios pojawiło się wiele seriali opartych na komiksach Domu Pomysłów. W teorii miały uzupełniać kinowe uniwersum. W rzeczywistości nie miały z nim za dużo wspólnego i bez problemu można traktować je jak autonomiczne produkcje. Ten stan rzeczy zmieniło pojawienie się platformy streamingowej Disney+, na której zadebiutują seriale MCU z filmowymi aktorami w rolach głównych. Jednak wraz z zamknięciem Marvel Television, z anteny zniknęły wszystkie dotychczasowe seriale związane z Marvelem, w tym całkiem popularne produkcje Netfliksa.

Od jakiegoś czasu krążą jednak plotki, że szefowie Marvel Studios planują wykorzystać herosów pokroju Daredevila, Jessiki Jones, Luke'a Cage'a i Iron Fista w nadchodzących filmach i serialach Czwartej Fazy. Jej nadejście zbiega się w czasie z wygaśnięciem praw do postaci kupionych przez Netflix. Fani Defenders wierzą więc, że niedługo uliczni superbohaterowie dołączą do MCU.

Kevin Feige - szef Marvel Studios udzielił ostatnio długiego wywiadu na temat przyszłości MCU magazynowi Collider. Jedna z wypowiedzi zahaczała o skasowane seriale Marvela.

Szukam we wszystkim, co wydarzyło się wcześniej, czy to w naszych filmach, czy to serialach telewizyjnych Marvela, w szczególności, oczywiście komiksach, grach wideo, kreskówkach - wszystko to jest dostępne jako inspiracja dla przyszłości Marvela. W ten sposób przez wiele lat działały komiksy. Więc zobaczymy.