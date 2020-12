Daredevil powraca do MCU? Postać z serialu "Hawkeye" może potwierdzać nadzieje fanów

Filmy Marvela to fenomen, który narodził się ponad dekadę temu. W ciągu dziesięciu lat pojawiły się również lepsze i gorsze seriale na podstawie komiksów Domu Pomysłów. Wśród nich były produkcje Netfliksa, wśród których prym wiódł "Daredevil". Czy niewidomy superbohater powróci niebawem na łono MCU?

"Hawkeye" - Daredevil powróci do MCU?

Pod koniec października 2018 roku Netflix zapowiedział koniec "Daredevila". Później poszło już z górki zaczęły pojawiać się informacje o anulowania pozostałych seriali Marvela, nie tylko tych z popularnej platformy streamingowej. Wszystko dlatego, że szefowie Marvel Studios postanowili uporządkować tworzony przez siebie świat i zlikwidowali oddział Marvel Television. Wraz z narodzinami Disney+ zapowiedzieli natomiast nowe historie w odcinkach, które tym razem rzeczywiście będą powiązane fabularnie z kinowymi seriami.

Jednym z nadchodzących seriali jest "Hawkeye". Fani mają nadzieję, że zobaczymy w nim powrót Daredevila. Do tej pory o Człowieku bez Strachu w MCU można było jedynie pomarzyć, gdyż prawa do postaci znajdowały się nadal w rękach Netfliksa. Umowa wygasła jednak jesienią 2020 roku i Daredevil znowu jest do wyłącznej dyspozycji Marvel Studios. Zdaniem miłośników Domu Pomysłów obecność jednej z komiksowych postaci sugeruje, iż Matt Murdock zostanie ponownie wprowadzony do świata MCU.

Mowa o bohaterce znanej jako Maya Lopez, posługującej się pseudonimem Echo, która zadebiutowała w 9. numerze "Daredevila" z 1999 roku. Stworzona przez Davida Macka i Joe Quesadę postać wpisywała się w profil morderczych kobiet w życiu Matta Murdocka pokroju Elektry i Typhoid Mary. Wychowana na zabójczynię przez Kingpina, który zamordował jej rodziców, kiedy dowiedział się, że niesłysząca dziewczynka ma niebywałe zdolności naśladowcze. Wilson Fisk wysłał ją do szkoły dla uzdolnionych dzieci, a kiedy dorosła została wytrenowana do walki. Podobnie jak Taskmaster ma bowiem nadludzką pamięć fotograficzną i może naśladować styl walki dowolnego wcześniej podpatrzonego przeciwnika. Kingpin postanowił wykorzystać jej zdolności i nasłał Echo na Daredevila, który rzekomo znał tożsamość zabójcy jej rodziców. Kiedy prawda wyszła na jaw, połączyła siły z herosem i zemściła się na przybranym ojcu.

Według dotychczasowych informacji Echo ma pojawić się w serialu "Hawkeye". Jakiś czas temu twórcy kręconej właśnie produkcji poszukiwali młodej, głuchej aktorki o rdzennie amerykańskich korzeniach. Fani szybko rozszyfrowali, o jaką postać z komiksów Marvela chodzi. Wszystko wskazuje więc na to, że Echo naprawdę pojawi się w serialu. Jeżeli podejrzenia się potwierdzą, Daredevil i Kingpin mogą również wystąpić ponownie w MCU.

"Black Widow" - czy Echo może być Taskmasterem?

Obecność Echo w serialu "Hawkeye" może też potwierdzać inną teorię fanów. Do tej pory nie wiadomo, kto jest tajemniczym przeciwnikiem w nadchodzącym filmie "Black Widow". Podejrzenia są różne. Wielu miłośników komiksów uważa, że kinowy Taskmaster będzie kobietą. Jeśli rzeczywiście tak jest, Echo byłaby idealną kandydatką do zastąpienia komiksowego Tony'ego Mastersa. Nie tylko ze względu na swoje mordercze zdolności, ale również dlatego, że w komiksach również posługiwała się kilkoma przydomkami i przez jakiś czas była nawet Roninem. Ta tajna tożsamość należała również do Hakweye'a, który zdaniem fanów, też pojawi się gościnnie w "Black Widow". W ten sposób Echo mogłaby poznać Clinta Bartona i następnie wystąpić w serialu o łuczniku Avengers, który rozgrywa się wiele lat później.

Czy domysły się potwierdzą? Przekonamy się za jakiś czas. Gdyby nie pandemia koronawirusa bylibyśmy już dawno po premierze "Black Widow". Na razie musimy jednak czekać na ostatni wyznaczony termin debiutu solowych przygód Natashy Romanoff. Produkcja ma trafić do kin 29 kwietnia 2021 roku.