Darth Maul powróci w serialu o Obi-Wanie? Nowe informacje

Aktor Ray Park niedawno pochwalił się na Instagramie "peruką" Dartha Maula. Chociaż obrazek ma podpis "#Solo" (postać pojawiła się pod koniec tego filmu jako hologram), to fani zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest to zapowiedź przyszłości.

Maul powróci w serialu o Obi-Wanie Kenobim?

Wygląda na to, że Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) będzie miał ręce pełne roboty w nadchodzącym serialu o tym samym tytule. Mistrz Jedi po upadku Republiki spędził kilkanaście lat swojego życia na pilnowaniu Luke'a Skywalkera. Dotychczas myśleliśmy, że rycerz prowadził raczej spokojny żywot, podając się za pustelnika i udając pokręconego staruszka - wiecie, wszystko po to, by nie brano go na poważnie.

"Gwiezdne wojny" zmieniły jednak właściciela, a Disney nie mógł pozostawić tylu lat życiorysu Kenobiego bez żadnego materiału. W końcu zapowiedziano oficjalny serial o Obi-Wanie, w którym powróci nie tylko Mistrz Jedi, ale również Anakin Skywalker/Darth Vader (Hayden Christiansen).

Spekuluje się, że również Temuera Morrison zagości w kolejnym serialu Star Wars - tym razem jednak nie jako Boba Fett, ale jako Komandor Cody (klon służący pod Kenobim w czasie Wojen Klonów).

Oliwy do ognia dodał niedawno również aktor/kaskader Ray Park. Wcielał się on w Dartha Maula w Epizodzie I, a także powrócił do roli w "Solo - A Star Wars Story" (chociaż tam głos podkładał mu znany "Wojen Klonów" i "Rebeliantów" Sam Witwer).

Park niedawno udostępnił na swoim Instagramie zdjęcie charakteryzacji do roli Maula, które podpisał słowami "Spotkacie mnie na Dathomirze!" (rodzinnej planecie Maula, którą widzieliśmy we wspomnianych "Wojnach Klonów").

Pod postem widzimy niestety też #Solo - zresztą same słowa były parafrazą polecenia, które Maul wydał Kirze pod koniec wspomnianego filmu. Nie mniej, w komentarzach możemy przeczytać: "Mam nadzieję, że to znaczy to, co myślę", czy też "Skontaktujcie się z Filonim i Favreau i sprawcie, by to było prawdą!":

Pozostaje mała nadzieja, że Maul powróci w serialu o Obi-Wanie - w końcu koniec ich waśni był przedstawiony dość dobitnie w serialu "Rebelianci". Na własnej skórze przekonamy się jednak, gdy zadebiutuje produkcja "Obi-Wan Kenobi". Data premiery dzieła jest na razie nieznana.