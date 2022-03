Darth Vader powraca na nowym zdjęciu z serialu "Obi-Wan Kenobi". Klimatyczne foto

Obi-Wan Kenobi - oto pierwsze zdjęcie Dartha Vadera

Wiemy też na pewno, że oprócz Ewana McGregora w serialu powrócą Joel Edgerton w roli Owena Larsa oraz Bonnie Piesse jako Beru Lars, a także Hayden Christensen, który ponownie wcieli się w Dartha Vadera (pojawi się w scenach, kiedy Sith jest bez maski, a może także we flashbackach z czasów "Wojen Klonów"?).

Teraz twórcy postanowili się podzielić zdjęciem Vadera z serialu "Obi-Wan Kenobi" i cóż, trudno być jakkolwiek zszokowanym - Vader wygląda po prostu jak Vader:

Możemy zauważyć, że Sith jest w tym samym pomieszczeniu, w którym widzieliśmy go w filmie "Rogue One". To znajduje się w jego zamku na wulkanicznej planecie Mustafar, gdzie lata temu doszło do jego pojedynku z Kenobim. Szkice koncepcyjne z serialu pokazywały nam ich rewanż na tle wystrzałów lawy, więc najprawdopodobniej to tam odbędzie się kolejna potyczka między byłymi przyjaciółmi.

Jak podaje portal Making Star Wars, na planie serialu zauważono również Jimmy'ego Smitsa, który w filmach George'a Lucasa wcielał się w senatora Baila Organę, adoptowanego ojca księżniczki Lei. Ten nagrywał sceny z McGregorem, co jest dość zrozumiałe - w końcu tylko Obi-Wan, Organa i wujostwo Luke'a (no i Yoda) znali prawdziwą tożsamość niemowlaka.

Mistrz Jedi najprawdopodobniej zostaje wezwany przez Organę do pomocy. Sprawa musi być poważna, bowiem trudno sobie wyobrazić, żeby Obi-Wan miał opuścić Luke'a Skywalkera z byle jakiego powodu. W międzyczasie na tropie Kenobiego znajdą się też Inkwizytorzy. Ale to tylko teoria. Wszystkiego dowiemy się już za kilka miesięcy - pierwszy odcinek serialu "Obi-Wan Kenobi" zadebiutuje już 25 maja 2022 roku.