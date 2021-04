David Fincher i Netflix pracują nad nowym sezonem "Mindhuntera"? Ma powstać 3. sezon

Mindhunter - powstanie 3. sezon serialu?

Jak to często bywa z programami Netfliksa, "Mindhunter" od Davida Finchera miał określoną grupkę fanów, którzy uwielbiali serial, ale jego sukces artystyczny nie szedł w parze z wynikami oglądalności. W związku z tym wstrzymano produkcję 3. sezonu. Wygląda jednak na to, że Fincher i Netflix wznowili rozmowy na temat nowych odcinków produkcji.

Fincher niedawno zrealizował dla Netfliksa nominowanego do Oscara "Manka" i wygląda na to, że platforma jest zainteresowana kontynuacją współpracy z wybitnym reżyserem. Jak podaje portal Small Screen, jedno z ich źródeł potwierdziło, że gigant streamingowy "dyskutuje obecnie z Fincherem". Oczywiście rozmowy dotyczą powrotu 3. sezonu i zdaje się, że reżyser jest bardzo podekscytowany perspektywą realizacji kolejnych odcinków.

Jak pewnie wiecie, Fincher słynie z tego, że nadzoruje praktycznie każdy szczegół przy swoim projekcie, co sprawia, że te zajmują sporo czasu - czasami całe lata. Dodajmy do tego wysoką jakość, której reżyser wymaga od swoich współpracowników i otrzymujemy mix wysokobudżetowego kina autorskiego, które wymaga wiele czasu do stworzenia.

Każde dzieło Finchera jest zatem kompletną antytezą współczesnej telewizji, stąd możemy zrozumieć, czemu Netflix waha się z daniem zielonego światła na kolejne odcinki "Mindhuntera" - zwłaszcza, jeśli produkcja nie osiągnęła pożądanej oglądalności.

Sam reżyser jeszcze w listopadzie 2020 roku nie był pewien, czy kontynuowanie serialu ma sens. Fincher wyznał w rozmowie z Variety, że liczba fanów była dość mała, przez co trudno było mu usprawiedliwić wysoki budżet odcinków:

Nie wiem, czy kontynuowanie tego serialu ma jakiś sens. To była bardzo droga produkcja. Mieliśmy bardzo dobrych fanów, ale nigdy nie zdobyliśmy wyników, które usprawiedliwiałyby koszt produkcji.

Pamiętajmy, że doniesienia Small Screen to jedynie plotki. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość, bo nawet jeśli Netflix potwierdzi nowe odcinki serialu Finchera, to na 3. sezon "Mindhuntera" jeszcze sporo poczekamy.