Demoniczna Natalie Dormer w nowym zwiastunie "Penny Dreadful: City of Angels". Kiedy premiera?

"Dom grozy" (ang. "Penny Dreadful") to popularny serial z dreszczykiem, w którym śledziliśmy perypetie Vanessy Ives. Zamieszkująca wiktoriański Londyn bohaterka, odgrywana przez fenomenalną Evę Green, musiała zmierzyć się z wieloma mrocznymi istotami rodem z literatury grozy. "Penny Dreadful: City of Angels" to spin-off poprzednika, gdzie akcja przenosi się do słonecznego Los Angeles 1938 roku. Zmieniła się również główna aktorka - Evę Green zastąpiła Natalie Dormer. Jak prezentuje się serial? Zobaczcie pełny zwiastun.

"Penny Dreadful: City of Angels" - zwiastun

Zwiastun serialu "Penny Dreadful: City of Angels" prezentuje się następująco:

Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym. Klimat serialu uległ ogromnej zmianie. "Penny Dreadful: City of Angels" rozpocznie się od bestialskiego mordu, którego zagadkę spróbują rozwiązać detektywi Tiago Vega i Lewis Michener. Gotyk, który królował w poprzedniej odsłonie, został zastąpiony meksykańsko-amerykańskim folklorem, a potwór Frankensteina i Dorian Gray ustąpili miejsca wyznawcom Szatana i Santa Muerte. Nie zabraknie też nazistów.

"Penny Dreadful: City of Angels" zadebiutuje 26 kwietnia 2020 roku. Za produkcję odpowiada człowiek, który stworzył pierwszą odsłonę - John Logan. W roli głównej wystąpiła Natalie Dormer, którą poznamy jako Magdę - zmiennokształtnego demona lubującego się w chaosie. W obsadzie znaleźli się również: Daniel Zovatto, Nathan Lane, Kerry Bishé, Rory Kinnear, Adriana Barraza, Michael Gladis, Jessica Garza oraz Johnathan Nieves.

