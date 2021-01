"Dexter" zmierzy się z poważnym przeciwnikiem. Obsadzono głównego antagonistę nowego sezonu

Serial "Dexter" powraca po 7 latach, a wraz z nim główny gwiazdor produkcji Michael C. Hall. Jako pierwszy dołączył do niego Clancy Brown znany m.in. z filmów "Skazani na Shawshank", "Nieśmiertelny" czy "Koszmar z ulicy wiązów". Aktor wcieli się w postać głównego antagonisty Dextera, z którym lepiej nie zadzierać.

"Dexter": Clancy Brown jako główny antagonista w nowym sezonie

Jak podaje portal The Wrap, czarny charakter z 9. sezonu "Dextera", w którego wcieli się Clancy Brown, nazywa się Kurt Caldwell. Mężczyzna pełni rolę nieoficjalnego burmistrza małego miasteczka Iron Lake, w którym prawdopodobnie osiedlił się Dexter. W oficjalnym opisie postaci, udostępnionym przez stację Showtime, czytamy:

Zrealizował amerykański sen, przechodząc drogę od kierowcy tira, którym był też jego ojciec, do posiadacza kilku własnych ciężarówek wraz z lokalnym postojem dla kierowców. Potężny, hojny i kochany przez wszystkich - jest prawdziwym człowiekiem z ludu. Jeśli Cię wspiera, możesz być spokojny. Ale jeśli staniesz Kurtowi na drodze lub zranisz kogoś, na kim mu zależy - niech Cię bóg broni!

"Dexter" powraca z 9. sezonem

Powrót "Dextera" ogłoszono w październiku 2020 roku, ku radości fanów serialu do dziś niepogodzonych z tym, jak przed laty zakończyli go twórcy. Showrunner produkcji Clyde Phillips zapowiedział, że zamierza naprawić swoje błędy sprzed lat, jednocześnie nie wymazując tego, co zostało już pokazane. Podobne zapowiedzi poczynił Michael C. Hall, który obiecał fanom, że nowy sezon "Dextera" ich nie rozczaruje.

Akcja 9. sezonu "Dextera" ma toczyć się 10 lat po wydarzeniach z ostatniego sezonu oryginalnego serialu. Dexter Morgan, który zaginął w trakcie huraganu Laura, będzie ukrywał się przed światem w małym miasteczku pod fałszywym nazwiskiem. Nowa odsłona serialu będzie składała się z 10 odcinków. Poza Michaelem C. Hallem i Clydem Phillipsem na pokład powrócił też Marcos Siega, który wyreżyseruje sześć odcinków z nowej serii. Prace na planie mają ruszyć już niebawem, tak by 9. sezon "Dextera" mógł zadebiutować na ekranach jesienią 2021 roku.