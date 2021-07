"Dexter" - kontynuacja po latach doczekała się zwiastuna. Co czeka na seryjnego mordercę?

Serial "Dexter" powraca po 7 latach, a wraz z nim główny gwiazdor produkcji Michael C. Hall. Jako pierwszy dołączył do niego Clancy Brown znany m.in. z filmów "Skazani na Shawshank", "Nieśmiertelny" czy "Koszmar z ulicy wiązów". Aktor wcieli się w postać głównego antagonisty Dextera, z którym lepiej nie zadzierać.

10-odcinkowy miniserial ma kontynuować historię po 8. sezonie produkcji. Wiemy, że Dexter mieszka w Oregonie jako drwal. Szybko powraca jednak do Miami, gdzie przyjmuje nową tożsamość (jak dowiadujemy się z opisu serialu udostępnionego przez stację Showtime). Poniżej możecie zobaczyć zwiastun nowych odcinków "Dextera":

Jak opowiedział w oświadczeniu twórca serialu Clyde Phillips:

Minęło jakieś 10 lat od czasu, gdy widzieliśmy Dextera po raz ostatni. Oczywiście serial skupi się na tym czasie, który przeminął. Jeśli chodzi o zakończenie serialu, to będzie zupełnie inne od tego, co zaprezentowaliśmy wam pierwotnie. To niezwykła możliwość - możemy pokazać światu drugi odcinek finałowy tego samego serialu, co jest piękne i bardzo dziękuje Showtime za tą możliwość.