Opis nowego sezonu "Dextera" ujawniony. Znamy też nazwisko głównego reżysera

"Dexter" powraca z dziesięcioma nowymi odcinkami, a "The Hollywood Reporter" ujawnił, o czym będą i kto wyreżyseruje sześć z nich. Okazuje się, że Michael C. Hall i Clyde Phillips nie są jedynymi powracającymi do "Dextera" po 7 latach.

"Dexter", hitowy serial Showtime o dobrym seryjnym mordercy, zaskarbił sobie miłość fanów na całym świecie, a następnie rozczarował ich bardzo nieudanym zakończeniem. Teraz showrunner produkcji, Clyde Phillips, będzie miał okazję naprawić swoje błędy i podarować Dexterowi stosowne pożegnanie z widzami. Pomoże mu w tym Marcos Siega, który wyreżyseruje sześć odcinków nowego sezonu.

Marcos Siega głównym reżyserem nowego "Dextera"

Marcos Siega w przeszłości współpracował już z Clydem Phillipsem, reżyserując dziewięć odcinków "Dextera". Na swoim koncie ma także reżyserię seriali "Czysta krew", "Pamiętniki wampirów", "Veronica Mars", a w ostatnich latach "Batwoman" i "Stewardesa" z Kaley Cuoco w roli głównej. Jeśli chodzi o nowy sezon "Dextera", a w zasadzie nowy serial limitowany będący kontynuacją słynnej produkcji zakończonej w 2013 roku, Siega zajmie się reżyserią sześciu z dziesięciu odcinków. Będzie pełnił także rolę producenta wykonawczego.

"Dexter" - o czym będzie nowy sezon?

Zdjęcia do nowego "Dextera" jeszcze się nie rozpoczęły, więc o fabule wciąż niewiele wiadomo, jednak mamy już pierwsze informacje. Jak podaje "The Hollywood Reporter", akcja nowego "Dextera" będzie toczyła się dziesięć lat po wydarzeniach ukazanych w ostatnim sezonie oryginalnego serialu. Dexter Morgan, który nie zginął, a jedynie zaginął podczas huraganu Laura, żyje z dala od Miami, ukrywając się pod fałszywym nazwiskiem. Showrunner serialu zastrzega, że nie będzie niczego odczyniał ani udawał, że to, co nie udało się w poprzednich sezonach "to był tylko sen". Zamierza jednak dać widzom zakończenie, na jakie zasłużyli. I na jakie zasłużył Dexter.

Zasadniczo zaczynamy od zera.… Minęło dziesięć lat i serial będzie odzwierciedlał ten upływ czasu. Jeśli chodzi o o jego zakończenie, nie będzie podobieństwa do oryginalnego. To świetna okazja do napisania nowego finału. Clyde Philllips

Zdjęcia do nowej odsłony "Dextera" mają rozpocząć się na początku przyszłego roku. Nowa odsłona serialu "Dexter" będzie liczyła 10 odcinków, na których produkcja zostanie zakończona. W głównej roli ponownie zobaczymy Michaela C. Halla. Premiera jest zapowiadana na 2021 rok.