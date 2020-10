"Dexter" powraca po 7 latach. Kiedy premiera nowych przygód dobrego seryjnego mordercy?

Rok 2020 zaskakuje nas z miesiąca na miesiąc coraz bardziej. Według najnowszych informacji po 7 latach przerwy powróci kultowy "Dexter". W seryjnego mordercę pracującego w policji ponownie wcieli się Michael C. Hall. Kiedy zobaczymy nowe odcinki serialu?

Początek lat 2000 był renesansem seriali. Pojawiło się wiele przełomowych tytułów, które przeszły do historii telewizji. Oprócz "Lost" czy "Californication" królował również "Dexter", który powróci po latach z nowymi odcinkami.

Jak podaje Variety, stacja Showtime zamówiła nowy sezon "Dextera", w którego ponownie wcieli się Michael C. Hall. Za nadchodzące odcinki odpowie twórca oryginału - Clyde Phillips. Nie oznacza to jednak, że produkcja została wznowiona na dobre. Nowy "Dexter" będzie 10-odcinkowym miniserialem, który bardziej przypomina wydłużony film, niż niekończącą się opowieść rozpisaną na kilka sezonów. Historia będzie więc spójna i zamknięta.

Powrót "Dextera" skomentował szef Showtime - Gary Levine.

"Dexter" to wyjątkowy serial, zarówno dla milionów fanów, jak i dla Showtime, ponieważ ten przełomowy show pomógł wiele lat temu umieścić naszą sieć na mapie stacji telewizyjnych. Chcieliśmy wrócić do tej wyjątkowej postaci, tylko pod warunkiem, że znajdziemy pomysł, który będzie czymś naprawdę genialnym. Cóż, z radością informuję, że udało się to dzięki Clyde'owi Phillipsowi i Michaelowi C. Halla. Nie możemy się doczekać, rozpoczęcia produkcji i zaprezentowania go światu! "