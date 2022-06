Disney+ jest już oficjalnie w Polsce. Co zobaczymy i ile zapłacimy za usługę?

We wtorek 14 czerwca 2022 roku oficjalnie zadebiutowała w Polsce platforma streamingowa Disney+. Od teraz mamy dostęp do nowych seriali Star Wars i Marvela, a także ciekawych dokumentów i produkcji dla dzieciaków.

Disney+ jest już dostępne w Polsce!

Należąca do The Walt Disney Company platforma streamingowa Disney+ wystartowała 14 czerwca 2022 roku w Polsce. Standardowa cena wynosi 28,99 zł miesięcznie lub 289,90 zł w przypadku opłaty rocznej.

Ponad 800 filmów i ponad 1000 seriali z obszernej biblioteki tytułów oraz 150 oryginalnych produkcji - tak przedstawia się w dużym skrócie oferta Disney+ w Polsce.

Subskrybenci będą mieli dostęp do seriali ze świata Gwiezdnych wojen, takich jak "Księga Boby Fetta", czy obu sezonów "The Mandalorian". Ponadto, Disney+ będzie domem dla całej sagi Skywalkerów, ze wszystkimi dziewięcioma odsłonami dostępnymi w jednym miejscu (nie wspominając oczywiście o całym tabunie zapowiedzianych już produkcji z logo Star Wars).

Na fanów superbohaterów czekać będzie ponad 40 filmów Marvela (nie tylko z MCU) w tym nominowanych do Nagrody Akademii filmów "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", "Eternals", "Avengers: Koniec gry" i "Kapitan Marvel" oraz ponad 60 seriali z tego uniwersum, w tym "Moon Knight", "Loki" i "WandaVision" (a także debiutującą "Ms. Marvel").

Dodatkowo użytkownicy będą mogli spędzić czas przy ponad 300 tytułach ze studia Disneya i Pixara, w tym całej serii "Toy Story", filmie "Co w duszy gra" i nominowanym do Nagrody Akademii filmie "Luca", oraz uhonorowanych Nagrodą Akademii "Naszym magicznym Encanto" (Walt Disney Animation Studio) i "Cruelli" z Emmą Stone w roli kultowej Cruelli de Mon.

Filmy dokumentalne National Geographic, takie jak "Na ratunek: Misja w jaskini" (The Rescue) i "Free Solo", autorstwa nagrodzonych Oscarem reżyserów i producentów E. Chaia Vasarhelyia i Jimmy'ego China, pojawią się obok popularnych serii National Geographic, takich jak "Świat według Jeffa Goldbluma" i "Gordon Ramsay: Świat na talerzu".

W ramach ogólnorozrywkowych produkcji subskrybenci będą mogli również oglądać takie tytuły, jak popularny, oryginalny serial komediowy "Zbrodnie po sąsiedzku", seriale "Pam i Tommy" oraz "The Kardashians", a także wszystkie 33 sezony "Simpsonów". Oprócz tego zobaczymy wszystkie dotychczasowe odcinki "Grey’s Anatomy: Chirurdzy", "9-1-1", "Czarno to widzę", czy "Family Guya".

Dzięki dostępowi do biblioteki Disneya subskrybenci, obok uwielbianych klasyków, takich jak "Kopciuszek", "Zaplątani", "Księżniczka i żaba", czy "Mała syrenka" będą mieli dostęp do najnowszych hitów kinowych, takich jak "Raya i ostatni smok". W ofercie są również setki seriali, filmów krótkometrażowych i programów Disney Channel, w tym "Miraculous: Biedronka" i "Czarny Kot" oraz "Fineasz i Ferb".

Użytkownicy Disney+ będą mieć dostęp do najwyższej jakości serwisu, nawet na czterech urządzeniach jednocześnie, do funkcji IMAX Enhanced przy wybranych tytułach oraz do nieograniczonej liczby pobrań nawet na dziesięciu urządzeniach, a także będą mieć możliwość ustawienia do siedmiu profili, w tym kontroli rodzicielskiej na dostosowanym specjalnie dla dzieci profilu dziecięcym, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców.