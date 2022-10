W listopadzie w Disney+ pojawi się jeszcze więcej nowych tytułów, wszystko po to, aby umilić widzom coraz dłuższe jesienne wieczory. Na otulonych kocem w domowym zaciszu widzów czekać będą ciekawe produkcje, w tym między innymi długo wyczekiwana premiera serialu „Willow”. Z kolei Tim Allen powróci w swojej kultowej roli Śniętego Mikołaja, a Chris Hemsworth spróbuje rozwikłać tajemnicę długowieczności.

Disney+ z nowościami na listopad 2022. Zobaczymy m.in. "Rozczarowaną", "Willow" i "Bez Granic"

W ofercie Disney+ pojawi się m.in. nowy serial "Willow", będący sequelem przygodowego filmu fantasy "Willow" George’a Lucasa z 1988 roku. Czarodziej Nelwyn powraca po latach od uratowania cesarzowej Elory Danan, by poprowadzić grupę zuchwałych wyrzutków na niebezpieczną misję ratunkową w świecie przekraczającym granice wyobraźni. Warwick Davis powraca w „Willow” w tytułowej roli.

Natomiast 16 listopada zadebiutuje serial "Bez Granic" z Chrisem Hemsworthem. Główny bohater rozpoczyna misję, by odkryć, jak żyć lepiej i dłużej. Z pomocą światowej klasy ekspertów, rodziny i przyjaciół podejmuje szereg wyzwań, dzięki którym spróbuje pokonać swoje bariery, poszerzyć granice własnych możliwości, a także przeciwdziałać chorobom wieku podeszłego. Hemsworth spróbuje odkryć również, jak możemy uwolnić nasz potencjał, aby jak najdłużej cieszyć się sprawnością, zdrowiem i szczęściem.

30 listopada będziemy mogli obejrzeć serial "Pacjent". Jest to psychologiczny thriller o terapeucie Alanie Straussie (Steve Carell) więzionym przez swojego pacjenta Sama Fortnera (Domhnall Gleeson), który okazuje się seryjnym mordercą. Specjalista staje przed trudnym terapeutycznym wyzwaniem: powstrzymać mordercze zapędy pacjenta. Aby przeżyć, Alan musi dotrzeć do zaburzonego umysłu Sama i powstrzymać go przed popełnieniem kolejnego morderstwa. Jednak Sam nie chce poruszać bolesnych

tematów. Będąc w potrzasku Alan odkrywa nie tylko, jak głęboko sięgają zapędy Sama, ale także jak wiele pracy musi włożyć, by naprawić rozpad własnej rodziny.

18 listopada obejrzymy film "Rozczarowaną". Od ślubu Giselle i Roberta minęło piętnaście lat i z czasem wielkie miasto straciło dla Giselle swój urok. W pogoni za bardziej baśniowym życiem powiększająca się rodzina postanawia więc zamieszkać w sennej podmiejskiej społeczności Monroeville. Niestety, nie jest to remedium, na które liczyła Giselle. Przedmieścia rządzą się własnymi prawami i mają swoją królową, Malvinę Monroe, która sprawia, że Giselle bardziej niż kiedykolwiek wcześniej czuje się nie na swoim miejscu. Rozczarowana tym, że jej „długo i szczęśliwie” ponownie się oddala, szuka pomocy w andalazyjskiej magii i przypadkowo przekształca całe miasto w krainę rodem z baśni.

Disney + na listopad. Lista nowości