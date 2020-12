Disney ogłosił bajkowe nowości. Wśród nich "Encanto" i "Zwierzogród+"

The Walt Disney Company inwestuje coraz więcej w nowe seriale Star Wars i kolejne produkcje Marvela. Nie oznacza to jednak, że zapomina o swoich animowanych korzeniach. Podczas Disney Investor Day zapowiedziano sporo nowych filmów i seriali dla dzieci, które trafią do kin lub na platformę Disney Plus. Przedstawiamy najciekawsze z nich.

Disney: Nowe filmy i seriale animowane

Prezentacja dotycząca bajek Disneya rozpoczęła się od najbliższej premiery Walt Disney Animation Studios. Pokazano nowe postacie z bajki "Raya i ostatni smok": ulicznego impresario Bouna, wielkiego Tonga oraz małą Noi i jej ekipę. "Raya i ostatni smok" zadebiutuje w marcu 2021 roku. Premiera filmu odbędzie się jednocześnie w kinach i na Disney+.

Disney zaprezentował także teaser "Encanto" - swojego kolejnego pełnometrażowego dzieła, które przeniesie widzów do Kolumbii, gdzie magiczna rodzina zamieszkuje magiczny dom. Za reżyserię "Encanto" odpowiadają Byron Howard, Jared Bush i Charise Castro Smith. Muzykę napisał laureat Emmy, Grammy i Tony - Lin-Manuel Miranda. Premiera planowana jest na listopad 2021.

Jeśli chodzi o animowane seriale, Disney zapowiedział aż cztery produkcje związane z hitami kinowymi oraz zupełnie nowy, wyjątkowy projekt. Na platformę Disney Plus trafią seriale: "Zwierzogród+", kontynuacja "Wielkiej szóstki" pt. "Baymax", przepełniona muzyką "Tiana" będąca kontynuacją "Księżniczki i żaby" oraz komediowa seria "Vaiana: Skarb oceanu". Trzy pierwsze zadebiutują w 2022 roku, premiera "Vaiany" odbędzie się w roku 2023.

Zupełnie unikatową produkcją jest natomiast "Iwájú" - animowany serial science fiction powstały w wyniku współpracy Disneya z Panafrykańską wytwórnią komiksów Kugali. Premiera ma odbyć się w 2022 roku.

Nowe animacje Pixara

Nowe bajki zrealizuje oczywiście także należące do Disneya studio Pixar. Aż dwie z nich będą związane z "Toy Story". Jedną z nich jest pierwszy w historii serial Pixara pt. "Win or Lose" zrealizowany przez twórców "Toy Story 4". Jego premiera została zapowiedziana na jesień 2023. Drugą - "Lightyear" - animowany prequel filmowej serii, który przybliży origin story Buzza Astrala. Głosu głównemu bohaterowi użyczy Chris Evans. Film trafi do kin w czerwcu 2022 roku.

Trzy miesiące wcześniej, bo w marcu 2022 roku, na ekrany kin trafi "Turning Red" - opowieść o nastolatce, która w chwilach zbyt wielkiej ekscytacji, zmienia się w gigantyczną czerwoną pandę. Reżyserem filmu jest nagrodzony Oscarem Domee Shi.

Listę nowych produkcji Pixara zamyka "Luca". Film ma śledzić przygody dwóch przyjaciół - Luki i Alberta podczas niezapomnianego lata. Premiera już w czerwcu 2021.